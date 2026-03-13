Турсунов о том, что Рыбакина в понедельник сместит Швентек со второго места в рейтинге: «Сколько еще звоночков нужно Иге?»
Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о том, что Елена Рыбакина сместит Игу Швентек со второй строчки рейтинга WTA. Это произойдет в понедельник по итогам турнира в Индиан-Уэллс.
«А Рыбакина тем временем уже вторая в мире. Сколько еще звоночков нужно Иге, которая сейчас десятая в гонке? Такого давления на результаты в ее карьере и в грунтовый сезон даже не припомню. Маловероятно, что она вырулит из этого пике. Речь даже не о первой позиции – удержаться бы в топ-5…» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
20 комментариев
обе должны гнать своих тренеров
подачи нет, особенно второй, игру не контролируют