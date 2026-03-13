  • Турсунов о том, что Рыбакина в понедельник сместит Швентек со второго места в рейтинге: «Сколько еще звоночков нужно Иге?»
Турсунов о том, что Рыбакина в понедельник сместит Швентек со второго места в рейтинге: «Сколько еще звоночков нужно Иге?»

Турсунов о том, что Швентек падает в рейтинге: сколько еще звоночков нужно Иге?.

Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о том, что Елена Рыбакина сместит Игу Швентек со второй строчки рейтинга WTA. Это произойдет в понедельник по итогам турнира в Индиан-Уэллс.

«А Рыбакина тем временем уже вторая в мире. Сколько еще звоночков нужно Иге, которая сейчас десятая в гонке? Такого давления на результаты в ее карьере и в грунтовый сезон даже не припомню. Маловероятно, что она вырулит из этого пике. Речь даже не о первой позиции – удержаться бы в топ-5…» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

Почему Восточная Европа доминирует в женском теннисе?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
Столько много внимания к кепке и так мало внимания к Елене, хотя новость то про неё вообще-то
Турсунов прав. После проигрыша на Олимпиаде Швентек играет все хуже и хуже. И даже во многом случайный Уим прошлого года не может этого скрыть. Как только встречает топ игрока-сразу вылет без шансое
Турсунов прав. После проигрыша на Олимпиаде Швентек играет все хуже и хуже. И даже во многом случайный Уим прошлого года не может этого скрыть. Как только встречает топ игрока-сразу вылет без шансое
Сложно без допинга быть машиной.
Турсунов прав. После проигрыша на Олимпиаде Швентек играет все хуже и хуже. И даже во многом случайный Уим прошлого года не может этого скрыть. Как только встречает топ игрока-сразу вылет без шансое
Помнит как ему говорила Соболенко, ###, ты мне нужен..
Дима про свои звоночки Швентек с мольбами взять его тренером?))
Турсунов, сделай лучше звонок Мирре Андреевой
Рыбакина первая по силе игры и она вынесет в очередной раз колхозницу.
А кепку Лена сейчас вынесла бы, совсем не напрягаясь, что-то около 6:2, 6:3
Сколько надо звоночков Швентек, чтобы она уже набрала номер Турсунова? 😆
а что за звоночки? Если она не тянет больше, то, естественно, падает вниз.
а что за звоночки? Если она не тянет больше, то, естественно, падает вниз.
видимо Турсунов кучу раз звонил Швентек, чтобы стать тренером, а она не берет трубку
видимо Турсунов кучу раз звонил Швентек, чтобы стать тренером, а она не берет трубку
Хорош!
Турсунов о каких тревожных звоночках? Это сигналы к чему? Что Швёнтек должна сделать, пока не поздно?
Турсунов о каких тревожных звоночках? Это сигналы к чему? Что Швёнтек должна сделать, пока не поздно?
тоже что и Андреева
обе должны гнать своих тренеров
подачи нет, особенно второй, игру не контролируют
тоже что и Андреева обе должны гнать своих тренеров подачи нет, особенно второй, игру не контролируют
Не понял. Кого предлагаете на их место?
Так у некоторых еще и талант есть
Материалы по теме
Рыбакина станет второй ракеткой мира
вчера, 02:48
Рекомендуем
Главные новости
Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс
14 минут назад
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев играет с Алькарасом, Синнер вышел в финал
15 минут назадLive
Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге
сегодня, 21:00
Медведев о работе с Юханссоном: «После матча мы можем поговорить о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах – а мне как раз нужно было что-то новое»
сегодня, 19:27
Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне
сегодня, 17:06
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»
сегодня, 15:58
Стефанос Циципас: «Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей»
сегодня, 15:19
Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»
сегодня, 14:00
Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»
сегодня, 11:11
Анисимова и Бергс снялись в рекламе текилы
сегодня, 09:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем