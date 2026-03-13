  • Мбоко о стремительном прогрессе: «Я бы не сказала, что чувствую себя совсем другим игроком. Но я действительно многому учусь»
Мбоко высказалась о стремительном прогрессе за последние месяцы.

19-летняя Виктория Мбоко прокомментировала поражение от Арины Соболенко в четвертьфинале в Индиан-Уэллс – 6:7(0), 4:6.

– В первом сете у меня было много возможностей. К сожалению, я не смогла реализовать их так, как хотелось бы. Но она играла очень хорошо, особенно в важные моменты, и за это ей нужно отдать должное.

Иногда мне казалось, что я была буквально в одном-двух розыгрышах от того, чтобы изменить ход первого сета и переломить динамику матча. Но это как раз то, над чем я могу поработать к следующему разу.

– Можно ли сказать, что эта игра получилась лучше, чем ваш матч против нее в Австралии? Было ли у вас сегодня более агрессивное настроение?

– Да, этот матч был немного лучше, чем тот. В наш первый раз меня немного захлестнули эмоции – это был мой первый матч на центральном корте.

К тому же играть против первой ракетки мира всегда непросто. Но перед этим матчем у меня уже был опыт игры с ней, ты примерно понимаешь, чего ожидать, и можешь лучше подстроить свою игру под ее стиль. Думаю, в целом прогресс очевиден, хотя мне еще есть над чем работать.

– Вы упомянули опыт, который удалось вынести. После предыдущей победы вы не хотели об этом говорить, но теперь турнир закончился. Есть ли какие-то выводы, которые вы можете сделать, кроме самого опыта игры здесь?

– Думаю, это небольшие детали в моей игре – подача, прием, выбор ударов. Такие вещи могут сильно повлиять на результат, особенно когда играешь против мощных соперниц вроде Арины. На этом турнире я вообще много играла с бьющими теннисистками.

Так что есть вещи, над которыми я могу поработать на тренировках, чтобы в следующий раз быть лучше готовой.

– Чувствуете ли вы, что стали другим игроком по сравнению с тем, кем были два месяца назад? Вы уже переосмыслили такой стремительный прогресс?

– Я бы не сказала, что чувствую себя совсем другим игроком. Но я действительно многому учусь, и это помогает лучше готовиться к следующим матчам и понимать, чего ожидать.

Чувствую ли я, что изменилась сама? Не сильно. Но, возможно, мои тактические решения, игровой план и исполнение ударов сейчас немного отличаются от того, как я действовала раньше. Так что в этом плане, наверное, есть изменения, – сказала Мбоко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
