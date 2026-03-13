Синнер перед матчем со Зверевым: «Многое будет зависеть от того, на какое время нас поставят играть»

Синнер перед матчем в Индиан-Уэллс со Зверевым: мы очень хорошо друг друга знаем.

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился настроем на полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Александра Зверева .

В личке итальянец ведет 6:4. Он выиграл у немца пять последних встреч.

«Будет тяжелый матч. Мы очень хорошо друг друга знаем. Я постараюсь играть максимально стабильно, но уверен, что он тоже кое-что изменит в своей игре. Поэтому нужно быть очень внимательным. Я посмотрел несколько его матчей – он показывает отличный теннис. Постараюсь сыграть на максимально высоком уровне.

Многое будет зависеть от того, на какое время нас поставят играть, потому что время матча имеет влияние на саму динамику противостояния.

С нетерпением жду этой встречи. Именно ради таких матчей мы и тренируемся. Полуфиналы больших турниров, более поздние стадии – я очень рад быть здесь», – сказал Синнер на пресс-конференции.