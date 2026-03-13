  • Синнер перед матчем со Зверевым: «Многое будет зависеть от того, на какое время нас поставят играть»
Синнер перед матчем со Зверевым: «Многое будет зависеть от того, на какое время нас поставят играть»

Синнер перед матчем в Индиан-Уэллс со Зверевым: мы очень хорошо друг друга знаем.

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился настроем на полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Александра Зверева

В личке итальянец ведет 6:4. Он выиграл у немца пять последних встреч.

«Будет тяжелый матч. Мы очень хорошо друг друга знаем. Я постараюсь играть максимально стабильно, но уверен, что он тоже кое-что изменит в своей игре. Поэтому нужно быть очень внимательным. Я посмотрел несколько его матчей – он показывает отличный теннис. Постараюсь сыграть на максимально высоком уровне.

Многое будет зависеть от того, на какое время нас поставят играть, потому что время матча имеет влияние на саму динамику противостояния.

С нетерпением жду этой встречи. Именно ради таких матчей мы и тренируемся. Полуфиналы больших турниров, более поздние стадии – я очень рад быть здесь», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Зверев мог бы побороться если бы вас в пекло поставили )
Эффективность клостебола как-то от времени матча зависит?
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Эффективность клостебола как-то от времени матча зависит?
Нет, доза рассчитана на 36 часов..
Материалы по теме
Синнер выиграл девять матчей и 18 сетов подряд на «Мастерсах»
12 марта, 21:36
Зверев о победе над Фисом: «Я действовал быстрее, чем в предыдущих матчах»
12 марта, 20:54
Зверев – пятый игрок в истории, вышедший в полуфинал на всех «Мастерсах»
12 марта, 19:37
Рекомендуем
Главные новости
Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне
12 минут назад
Индиан-Уэллс (ATP). 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Синнер – со Зверевым
18 минут назад
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»
сегодня, 15:58
Циципас: «Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей»
сегодня, 15:19
Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»
сегодня, 14:00
Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»
сегодня, 11:11
Анисимова и Бергс снялись в рекламе текилы
сегодня, 09:52Фото
Елена Рыбакина: «Главная цель – стать первой ракеткой мира. Я постараюсь достичь ее в этом году»
сегодня, 09:02
Рыбакина о предстоящем финале против Соболенко в Индиан-Уэллс: «Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Матч будет очень сложным»
сегодня, 08:39
Соболенко перед финалом в Индиан-Уэллс: «Меня так достало проигрывать важные финалы»
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем