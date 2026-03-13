Медведев перед матчем с Алькарасом: «Не люблю делать громкие выводы вроде «это лучший теннис в моей жизни», но играю действительно хорошо»

Медведев: чтобы обыграть Алькараса, нужно будет показать абсолютный максимум.

Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Карлоса Алькараса .

В личке россиянин уступает 2:6. В Индиан-Уэллс он дважды проигрывал испанцу – в финале в 2023-м и 2024-м.

«Мне кажется, сейчас я играю очень хорошо, показываю очень качественный теннис. Я не люблю делать громкие выводы вроде «это лучший теннис в моей жизни», но играю действительно хорошо.

Мне кажется, корт сейчас немного быстрее, чем в те два раза, когда я играл с ним здесь. Мячи тоже другие. Поэтому думаю, что у меня будет хороший шанс показать свой лучший теннис против него.

Но сейчас он, наверное, самый сложный соперник в туре. Он и Янник [Синнер] – тут можно спорить, с кем из них сложнее. В любом случае это очень тяжелый соперник. Чтобы его обыграть, нужно будет показать абсолютный максимум», – сказал Медведев на пресс-конференции.