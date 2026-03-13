  • Медведев перед матчем с Алькарасом: «Не люблю делать громкие выводы вроде «это лучший теннис в моей жизни», но играю действительно хорошо»
Медведев перед матчем с Алькарасом: «Не люблю делать громкие выводы вроде «это лучший теннис в моей жизни», но играю действительно хорошо»

Медведев: чтобы обыграть Алькараса, нужно будет показать абсолютный максимум.

Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Карлоса Алькараса

В личке россиянин уступает 2:6. В Индиан-Уэллс он дважды проигрывал испанцу – в финале в 2023-м и 2024-м.

«Мне кажется, сейчас я играю очень хорошо, показываю очень качественный теннис. Я не люблю делать громкие выводы вроде «это лучший теннис в моей жизни», но играю действительно хорошо.

Мне кажется, корт сейчас немного быстрее, чем в те два раза, когда я играл с ним здесь. Мячи тоже другие. Поэтому думаю, что у меня будет хороший шанс показать свой лучший теннис против него.

Но сейчас он, наверное, самый сложный соперник в туре. Он и Янник [Синнер] – тут можно спорить, с кем из них сложнее. В любом случае это очень тяжелый соперник. Чтобы его обыграть, нужно будет показать абсолютный максимум», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Куда Кафельников делся с обещаниями, "что Медведеву конец"?
Ответ nick-basil
Куда Кафельников делся с обещаниями, "что Медведеву конец"?
Никуда не делся, сказал, что шансов у Медведева мало, Алькараса обыграть невозможно, в общем теперь победа возможна, Евгений напрогнозировал как мог
С Карлосом у Даниила есть шансы на победу, только если Медведев выдаст матч жизни, а Алькарас при этом сыграет средне. Примерно как это было на ЮСО-23. Нужно быть реалистами, тут почти все зависит от Алькараса, слишком много у него козырей, чтобы игру Медведева развалить. Но то, что Медведев все-таки дошел, наконец, до Синкараса на решающих стадиях крупных турниров - уже очень хорошо. Теперь нужно посмотреть, как на него эти матчи повлияют, далеко не всем матчи с Синнером и Алькарасом идут на пользу, ломали они ментально и самого Медведева. Сейчас он, наконец, обрел уверенность в своей игре, важно, чтобы после матча с Алькарасом эта уверенность не была подорвана.
Ответ ProLL
С Карлосом у Даниила есть шансы на победу, только если Медведев выдаст матч жизни, а Алькарас при этом сыграет средне. Примерно как это было на ЮСО-23. Нужно быть реалистами, тут почти все зависит от Алькараса, слишком много у него козырей, чтобы игру Медведева развалить. Но то, что Медведев все-таки дошел, наконец, до Синкараса на решающих стадиях крупных турниров - уже очень хорошо. Теперь нужно посмотреть, как на него эти матчи повлияют, далеко не всем матчи с Синнером и Алькарасом идут на пользу, ломали они ментально и самого Медведева. Сейчас он, наконец, обрел уверенность в своей игре, важно, чтобы после матча с Алькарасом эта уверенность не была подорвана.
не будет, ему нечего терять это освобождает от давления
Ответ AFP1
не будет, ему нечего терять это освобождает от давления
Алькарас так всегда играет
Даня что с Синнером, что с Алькарасом почти 1,5 года не играл - потому что в прошлом году был так плох, что до решающих стадий важных турниров не доходил. Так что это уже успех. Пусть будет достойный матч и борьба!
Алькарас - это природный анти-Медведев, против которого у Даниила, казалось бы, нет козырей. И раньше на ультрамедленных кортах ИУ все было совсем безнадежно, но теперь, возможно, небольшие шансы есть, при лучшей своей игре и не самой лучшей у Карлоса
Алькарас просто играет ещё круче
Удачи Данилу. Пусть покажет теннис, за который будет не стыдно
Йенс Мустерманн! У тебя гадкий комент!
Степ-бай-степ. Нелепо прогнозировать.
Дрейпер может и не топовый сейчас. Но Дрейпер, есть Дрейпер. Победа Медведева приятное событие сама по себе, и показатель уровня его тенниса прямо сейчас. ... С подачей все прекрасно. Мяч летит прилично. Не нарадуемся!
Если с Синнером по началу у Медведева была победная серия, то с Алькарасом у него совсем плохо, один раз он обыграл 18-летнего на Уимблдоне и один раз на Us open, и всё, потом без шансов, а теперь и с Синнером так же)))
Ответ costa0545
Если с Синнером по началу у Медведева была победная серия, то с Алькарасом у него совсем плохо, один раз он обыграл 18-летнего на Уимблдоне и один раз на Us open, и всё, потом без шансов, а теперь и с Синнером так же)))
Можно подумать, что на USO 23 был обыгран молодой и зеленый Карлос, а не действующий победитель турнира, только что взявший Уимблдон
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс
вчера, 03:51
