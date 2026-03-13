Медведев – рекордсмен среди россиян по количеству полуфиналов на крупнейших турнирах

Медведев – рекордсмен среди россиян по полуфиналам на крупнейших турнирах.

Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов по числу полуфиналов на крупнейших турнирах.

Выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс стал для него 29-м на турнирах «Большого шлема», итоговом и «Мастерсах».

По этому показателю Медведев обошел Евгения Кафельникова , у которого 28 таких полуфиналов.

Статистика Медведева:

9 – турниры «Большого шлема»;

3 – итоговый турнир ATP;

17 – «Мастерсы».

Статистика Кафельникова:

6 – турниры «Большого шлема»;

3 – итоговый турнир ATP;

1 – Олимпийские игры;

18 – «Мастерсы».

Место Даниила Медведева в истории российского тенниса