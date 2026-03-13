Медведев – рекордсмен среди россиян по количеству полуфиналов на крупнейших турнирах

Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов по числу полуфиналов на крупнейших турнирах.
Выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс стал для него 29-м на турнирах «Большого шлема», итоговом и «Мастерсах».
По этому показателю Медведев обошел Евгения Кафельникова, у которого 28 таких полуфиналов.
Статистика Медведева:
9 – турниры «Большого шлема»;
3 – итоговый турнир ATP;
17 – «Мастерсы».
Статистика Кафельникова:
6 – турниры «Большого шлема»;
3 – итоговый турнир ATP;
1 – Олимпийские игры;
18 – «Мастерсы».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
У Медведева, из 41 четвертьфинала - 8 титулов, у Сафина 27 четвертьфиналов - 7 титулов.
Просто, у Евгения из 3 крупных титулов - 2 Шлема. Но, нет Итогового и нет Мастерсов.
Скажем так, некоторое невезение на уровне Мастерсов - балансировалось относительной удачей в финале Шлемов(3 финала - 2 титула). Но, в целом, 2 Шлема + ОИ - довольно скромно для лучшего российского игрока. Пара-тройка Мастерсов + Итоговый ему бы не помешали...
А так, есть вопросы к Кафельникову....
Почему и идут споры: кто лучший в тройке Кафельников, Сафин, Медведев?
У всех троих есть явные недостатки в достижениях...
У Евгения нет Мастерсов и Итогового, всего 3 больших титула + 23 титула категории 250-500.
У Сафина нет Итогового, нет ОИ, всего 15 титулов в сумме, меньше всех побед в этой тройке(422).
У Медведева только 1 Шлем, нет ОИ, чуть уступает Кафельникову по общему числу титулов(23-26) и меньше побед (437 - 609).
Даниил выглядит чуть более сбалансированным. Чуть))
Он больше Евгения и Марата боролся и претендовал на крупные титулы: лидер по числу таких титулов, финалов, полуфиналов, скоро и по четвертьфиналам станет...
И он еще в игре, может, часть слабостей закрыть.
Посмотрим, посмотрим...
Теперь стал лидером по полуфиналам крупных турниров.
Скоро станет лидером и по четвертьфиналам больших турниров...
Сейчас у Даниила 41 чф, у Евгения - 42.
Зато, если брать все турниры, то, тут пока лидер именно Кафельников:
Титулы:
1.Кафельников - 26
2.Медведев - 23
3.Давыденко - 21
4. Рублев - 17
5.Сафин - 15
Финалы:
1.Кафельников - 46
2. Медведев - 42
3-4.Давыденко и Рублев - 28
5.Сафин - 27
Полуфиналы:
1.Кафельников - 91
2.Медведев - 65
3.Давыденко - 58
4-5.Сафин, Рублев - 48
Четвертьфиналы:
1.Кафельников - 136
2.Давыденко - 101
3.Южный - 100
4.Медведев - 95
5.Рублев - 86
Не удивлюсь, если он и сейчас мониторит достижения Медведева и Рублева))
Даниил стал угрожать некоторым рекордам Кафельникова- вот и стал постоянно по шапке от него получать))