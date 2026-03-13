Медведев – рекордсмен среди россиян по количеству полуфиналов на крупнейших турнирах

Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов по числу полуфиналов на крупнейших турнирах.

Выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс стал для него 29-м на турнирах «Большого шлема», итоговом и «Мастерсах».

По этому показателю Медведев обошел Евгения Кафельникова, у которого 28 таких полуфиналов.

Статистика Медведева:

  • 9 – турниры «Большого шлема»;

  • 3 – итоговый турнир ATP;

  • 17 – «Мастерсы».

Статистика Кафельникова:

  • 6 – турниры «Большого шлема»;

  • 3 – итоговый турнир ATP;

  • 1 – Олимпийские игры;

  • 18 – «Мастерсы».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Интересная статистика у Кафельникова на мастерсах: 18 полуфиналов при нуле титулов
Да и в принципе, на 42 четвертьфинала "больших" турниров - всего 3 титула.
У Медведева, из 41 четвертьфинала - 8 титулов, у Сафина 27 четвертьфиналов - 7 титулов.

Просто, у Евгения из 3 крупных титулов - 2 Шлема. Но, нет Итогового и нет Мастерсов.
Скажем так, некоторое невезение на уровне Мастерсов - балансировалось относительной удачей в финале Шлемов(3 финала - 2 титула). Но, в целом, 2 Шлема + ОИ - довольно скромно для лучшего российского игрока. Пара-тройка Мастерсов + Итоговый ему бы не помешали...
А так, есть вопросы к Кафельникову....

Почему и идут споры: кто лучший в тройке Кафельников, Сафин, Медведев?
У всех троих есть явные недостатки в достижениях...

У Евгения нет Мастерсов и Итогового, всего 3 больших титула + 23 титула категории 250-500.
У Сафина нет Итогового, нет ОИ, всего 15 титулов в сумме, меньше всех побед в этой тройке(422).
У Медведева только 1 Шлем, нет ОИ, чуть уступает Кафельникову по общему числу титулов(23-26) и меньше побед (437 - 609).

Даниил выглядит чуть более сбалансированным. Чуть))
Он больше Евгения и Марата боролся и претендовал на крупные титулы: лидер по числу таких титулов, финалов, полуфиналов, скоро и по четвертьфиналам станет...
И он еще в игре, может, часть слабостей закрыть.

Посмотрим, посмотрим...
Сочинский Тоттенхэм на мастерсах
Leo, потому и не любит Даню.
А кого Кафель любит?
Кафеля
А по числу больших титулов(8) и финалов(18), Медведев был лидером и раньше))
Теперь стал лидером по полуфиналам крупных турниров.
Скоро станет лидером и по четвертьфиналам больших турниров...
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3376240.html
Сейчас у Даниила 41 чф, у Евгения - 42.

Зато, если брать все турниры, то, тут пока лидер именно Кафельников:
Титулы:
1.Кафельников - 26
2.Медведев - 23
3.Давыденко - 21
4. Рублев - 17
5.Сафин - 15

Финалы:
1.Кафельников - 46
2. Медведев - 42
3-4.Давыденко и Рублев - 28
5.Сафин - 27

Полуфиналы:
1.Кафельников - 91
2.Медведев - 65
3.Давыденко - 58
4-5.Сафин, Рублев - 48

Четвертьфиналы:
1.Кафельников - 136
2.Давыденко - 101
3.Южный - 100
4.Медведев - 95
5.Рублев - 86
Точно траур у Кафеля 🤪
Евгений сам признавался, что он следил пристально за статистикой.
Не удивлюсь, если он и сейчас мониторит достижения Медведева и Рублева))
Даниил стал угрожать некоторым рекордам Кафельникова- вот и стал постоянно по шапке от него получать))
