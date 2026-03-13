Алькарас – самый молодой игрок с пятью полуфиналами подряд на одном «Мастерсе»

Карлос Алькарас пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Испанец сделал это в возрасте 22 лет и 303 дней и стал самым молодым игроком в истории «Мастерсов», кому удалось дойти минимум до пяти полуфиналов подряд. Он превзошел достижение Рафаэля Надаля, который сделал это в Монте-Карло в 22 года и 313 дней.

Также матч с Кэмероном Норри стал для Алькараса 200-м на харде. Он выиграл 158 из них – это лучший результат в туре за последние 30 лет.

На том же этапе карьеры у Янника Синнера было 154 победы, у Пита Сампраса – 155, у Новака Джоковича – 153.

В Открытой эре более высокие показатели были у Джимми Коннорса (180 побед), Джона Макинроя (175), Ивана Лендла (172), Бориса Беккера (161), Матса Виландера (160) и Стефана Эдберга (159).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
