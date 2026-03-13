Синнер о Тьене: «Видно, что он прибавляет. В будущем его будет очень сложно обыграть»

Синнер о Тьене: в будущем его будет очень сложно обыграть.

Вторая ракетка мира Янник Синнер оценил победу над Лернером Тьеном в четвертьфинале в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:2.

– Да, сегодня был жаркий день. Очень доволен своей игрой. Думаю, мне сильно помогло то, что в первом и втором сетах я довольно рано сделал брейки. Так что я очень доволен.

– Два вопроса. Во-первых, как вы справляетесь с жарой? Дальше по турниру будет только жарче. И во-вторых, какое у вас впечатление от Лернера? Сейчас он один из самых перспективных молодых игроков.

– Мне кажется, он сильно прогрессирует. Независимо от сегодняшнего результата, видно, что он прибавляет. Его удары с задней линии становятся мощнее.

Физически он тоже заметно прогрессирует. В будущем его будет очень сложно обыграть. Он уже показывал это в матчах против сильных соперников – и раньше, и сейчас. Будет интересно посмотреть, как он будет дальше развиваться.

Что касается жары, сегодня я чувствовал себя довольно комфортно. Я приехал сюда достаточно рано, а на неделе перед турниром было очень жарко, так что это точно помогло мне адаптироваться.

Сейчас буду стараться подготовиться к следующему матчу, – сказал Синнер на пресс-конференции.