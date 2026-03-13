Медведев об инциденте с помехой в матче с Дрэйпером: «У меня нет ощущения, что я как-то смухлевал или сделал что-то нечестное»

Медведев рассказал, не испортились ли его отношения с Дрэйпером .

Даниил Медведев ответил, не испортились ли его отношения с Джеком Дрэйпером после спорного эпизода в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

– У вас с Джеком все в порядке после этого эпизода?

– Думаю, да. Но это скорее вопрос к нему, потому что со своей стороны не держу зла после того, что произошло.

У нас хорошие отношения, поэтому не думаю, что один такой эпизод может на что-то повлиять. Тем более, как я сразу ему сказал: если судья решит, что этого недостаточно, будет 15:15 и мы продолжим играть. Если решит, что достаточно – тогда 0:30. Так в итоге и произошло.

– Но если вас это не сильно отвлекло и это не повлияло на исход розыгрыша, даже если вы не нарушили правила – было ли морально правильно просить видеоповтор?

– Как я уже говорил, если посмотреть на мой первый форхенд после этого момента, думаю, я мог бы сыграть его лучше, если бы не движение Джека.

Так что, как я сказал: отвлекло ли это меня сильно? Нет. Чувствую ли я себя из-за этого хорошо? Не особо. Но и ощущения, что я как-то смухлевал или сделал что-то нечестное, у меня тоже нет.

Я немного отвлекся, но решил не вмешиваться и позволил судье принять решение. За карьеру выносилось много решений не в мою пользу – и обычно я реагировал на них не очень хорошо. Поэтому получить одно решение в свою пользу, наверное, тоже приятно, – сказал Медведев на пресс-конференции.

