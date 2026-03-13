  • Дрэйпер о помехе в предпоследнем гейме матча с Медведевым: «Со мной обошлись немного несправедливо»
Дрэйпер: понимаю, что могу быть необъективным в оценке ситуации с помехой.

Джек Дрэйпер прокомментировал спорный эпизод в концовке четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Даниила Медведева (1:6, 5:7). 

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 британец на своей подаче махнул руками после удара – Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор. 

В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву – хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.

«Думаю, Даниил сегодня был намного сильнее. Но мне все же кажется, что со мной обошлись немного несправедливо – не думаю, что это отвлекло его настолько, что из-за этого он проиграл розыгрыш.

Ситуация сложная, потому что я действительно сделал движение рукой, и судье нужно было принять решение. Но все равно немного обидно, что из-за этого я проиграл очко.

При этом я понимаю, что могу быть необъективным».

Также британец рассказал, чего ему не хватило для победы. 

«Сегодня было тяжело. Это было видно по моей игре. Я не успел достаточно восстановиться – ни физически, ни эмоционально – чтобы выложиться на максимум и сыграть против Даниила так, как хотел.

Конечно, он топ-игрок, а я уже давно не играл два матча подряд. Поэтому, с одной стороны, я горжусь тем, как провел эту неделю, но в то же время понимаю, что мне еще очень далеко до того уровня, на котором хочу быть», – сказал Дрэйпер в интервью Тиму Хенмэну.

Возня в победе Медведева – была помеха или нет?

Источник: @skysportstennis
Надеюсь, Дрэйпер вспомнил про свой удар на матчболе против Оже-Альяссима, где судья вынес заведомо неверное решение, а Джек решил, что джентльменство ему ни к чему.
Никогда не просите справедливости: всегда есть опасность, что просьба будет удовлетворена
Объективно, Джек отскочил на тае против Джоковича. Дед подрастерялся и откровенно подустал, так что отдал почти выигранный тай-брейк. И большой пользы Дрейперу победа не принесла, против такого Медведева он максимум мог надеяться опять на фарт на тай-брейке во втором сете. Но что в третьем сете с ним бы произошло, стал ли бы он свежее? Крайне сомнительно.
Дрейперу победа над Новаком как минимум принесла пользу в виде удвоенных призовых за турнир
Да и +100 очков тоже не лишние))
Молодец, Джек, не стал обижаться, просто после большого перерыва он явно ещё не в лучшей своей форме, да, против Джоковича был трудный матч, и он не смог ещё восстановиться, ошибок было многовато)))
Дрэйпер мне одно время импонировал как молодой классный игрок, но когда он с помощью судьи украл очко у Оже (был двойной отскок), то он стал немного неприятен...

Тут к нему карма немного вернулась, мне кажется 🤪
Адекватно отреагировал
Можно представить,как отреагировал бы соперник на такое...)
Там бы и истерика и мальчик умер и горловые
Медведев честно сказал: - Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте – и приятно хоть раз оказаться в другом положении.
Почему то все приводят в пример Оже, когда тот же Канаде в подобной манере украл очко у Бублика
Медведев о помехе со стороны Дрэйпера: «Отвлек ли он меня сильно? Нет. Отвлек ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел»
вчера, 07:02
Медведев о споре в матче с Дрэйпером: «Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился»
вчера, 04:07
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс
вчера, 03:51
Рекомендуем
Главные новости
Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс
5 минут назад
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев играет с Алькарасом, Синнер вышел в финал
6 минут назадLive
Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге
сегодня, 21:00
Медведев о работе с Юханссоном: «После матча мы можем поговорить о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах – а мне как раз нужно было что-то новое»
сегодня, 19:27
Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне
сегодня, 17:06
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»
сегодня, 15:58
Стефанос Циципас: «Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей»
сегодня, 15:19
Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»
сегодня, 14:00
Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»
сегодня, 11:11
Анисимова и Бергс снялись в рекламе текилы
сегодня, 09:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем