Дрэйпер о помехе в предпоследнем гейме матча с Медведевым: «Со мной обошлись немного несправедливо»

Джек Дрэйпер прокомментировал спорный эпизод в концовке четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Даниила Медведева (1:6, 5:7).

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 британец на своей подаче махнул руками после удара – Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор.

В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву – хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.

«Думаю, Даниил сегодня был намного сильнее. Но мне все же кажется, что со мной обошлись немного несправедливо – не думаю, что это отвлекло его настолько, что из-за этого он проиграл розыгрыш.

Ситуация сложная, потому что я действительно сделал движение рукой, и судье нужно было принять решение. Но все равно немного обидно, что из-за этого я проиграл очко.

При этом я понимаю, что могу быть необъективным».

Также британец рассказал, чего ему не хватило для победы.

«Сегодня было тяжело. Это было видно по моей игре. Я не успел достаточно восстановиться – ни физически, ни эмоционально – чтобы выложиться на максимум и сыграть против Даниила так, как хотел.

Конечно, он топ-игрок, а я уже давно не играл два матча подряд. Поэтому, с одной стороны, я горжусь тем, как провел эту неделю, но в то же время понимаю, что мне еще очень далеко до того уровня, на котором хочу быть», – сказал Дрэйпер в интервью Тиму Хенмэну .

