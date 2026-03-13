  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
3

Соболенко назвала Мбоко будущей чемпионкой турнира «Большого шлема»: «У нее есть все качества»

Соболенко объяснила, почему считает Мбоко будущей чемпионкой ТБШ.

Арина Соболенко прокомментировала победу над Викторией Мбоко в четвертьфинале в Индиан-Уэллс – 7:6(0), 6:4.

– Сегодня был тяжелый матч. Довольна своей игрой и тем уровнем, который показала в ключевые моменты обоих сетов, и, конечно, рада пройти эту непростую стадию.

– Вы играли с Викторией всего два месяца назад в Австралии. Заметили ли вы какие-то изменения или прогресс в ее игре?

– Да, конечно. Большой прогресс. Думаю, она подавала намного лучше, чем в том матче в Австралии. Видно, что у нее стало больше уверенности, она играет смелее. Думаю, именно поэтому счет сегодня получился более плотным, чем в Австралии. Я определенно вижу большой прогресс.

– На корте вы сказали, что Виктория – будущая чемпионка «Большого шлема». Вы не говорите такое обо всех. Что именно в ней вы видите особенного?

– Думаю, все молодые игроки, которые выступают сейчас в туре, обладают огромным потенциалом, чтобы выиграть «Большой шлем».

Но я вижу, насколько она агрессивна, эмоциональна, как она борется на корте и никогда не сдается. Для меня это качества будущей чемпионки «Шлема», без сомнений.

– Как вы думаете, в чем ваша суперсила на данном этапе жизни и карьеры?

– У меня нет суперсилы. Может, в этом и есть моя суперсила (улыбается).

Не знаю. Думаю, моя суперсила – это умение находить баланс между жизнью на корте и вне корта. Это очень важно, и мне кажется, что именно в этом я хороша, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoВиктория Мбоко
logoBNP Paribas Open
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
