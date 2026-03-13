Рыбакина о жаре в Индиан-Уэллс: «Рада, что буду играть полуфинал вечером»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в четвертьфинале Индиан-Уэллс – 6:1, 7:6(4).

– Счет получился очень похожим на ваш матч в Австралии. Помогает ли такой опыт с точки зрения уверенности?

– Я, честно говоря, не думала о том, что это очень похоже, потому что условия здесь другие. Конечно, Джессика – боец, и ей понадобилось время, чтобы поймать ритм и привыкнуть к моим быстрым мячам. Опять же, все решалось в нескольких розыгрышах, а потом все быстро повернулось в другую сторону.

Так что, думаю, это просто очень сложная соперница. Я не смогла держать такую же высокую интенсивность, как в первом сете, поэтому дальше матч стал гораздо более напряженным.

– В эти выходные довольно жарко, и в ближайшие дни тоже будет тепло. Как вы чувствуете себя в таких условиях? Это помогает вашей игре?

– В жару мяч летит быстрее, а мне это нравится. Но, если честно, когда я сегодня разминалась, был пик жары и не очень комфортно. Нам повезло, что когда мы вышли на корт, уже была тень.

Да, условия немного непростые. Я уже играла здесь и под солнцем, и вечером. Завтра снова будет вечерний матч, чему я очень рада.

Посмотрим, как все пройдет, но сейчас действительно жарко, и в таких условиях играть непросто.

– Впереди матч с Элиной Свитолиной. Впервые вы сыграли шесть лет назад, а последний раз – в прошлом году. Многие говорят, что сейчас она играет агрессивнее, чем раньше. Вы тоже это чувствуете? Сильно ли она изменилась как игрок?

– Да, определенно. Когда она вернулась в тур, было видно, что она играет более агрессивно, старается чаще входить в корт и давить на соперниц. Думаю, она очень опасная теннисистка. Она хорошо читает игру.

Я постараюсь сосредоточиться на своей подаче, потому что это мое оружие, и мне нужно использовать его максимально эффективно. Ну и, конечно, бороться в каждом розыгрыше и искать возможности, чтобы выиграть этот матч, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.