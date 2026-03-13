Рыбакина о жаре в Индиан-Уэллс: «Рада, что буду играть полуфинал вечером»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в четвертьфинале Индиан-Уэллс – 6:1, 7:6(4).

– Счет получился очень похожим на ваш матч в Австралии. Помогает ли такой опыт с точки зрения уверенности?

– Я, честно говоря, не думала о том, что это очень похоже, потому что условия здесь другие. Конечно, Джессика – боец, и ей понадобилось время, чтобы поймать ритм и привыкнуть к моим быстрым мячам. Опять же, все решалось в нескольких розыгрышах, а потом все быстро повернулось в другую сторону.

Так что, думаю, это просто очень сложная соперница. Я не смогла держать такую же высокую интенсивность, как в первом сете, поэтому дальше матч стал гораздо более напряженным.

– В эти выходные довольно жарко, и в ближайшие дни тоже будет тепло. Как вы чувствуете себя в таких условиях? Это помогает вашей игре?

– В жару мяч летит быстрее, а мне это нравится. Но, если честно, когда я сегодня разминалась, был пик жары и не очень комфортно. Нам повезло, что когда мы вышли на корт, уже была тень.

Да, условия немного непростые. Я уже играла здесь и под солнцем, и вечером. Завтра снова будет вечерний матч, чему я очень рада.

Посмотрим, как все пройдет, но сейчас действительно жарко, и в таких условиях играть непросто.

– Впереди матч с Элиной Свитолиной. Впервые вы сыграли шесть лет назад, а последний раз – в прошлом году. Многие говорят, что сейчас она играет агрессивнее, чем раньше. Вы тоже это чувствуете? Сильно ли она изменилась как игрок?

– Да, определенно. Когда она вернулась в тур, было видно, что она играет более агрессивно, старается чаще входить в корт и давить на соперниц. Думаю, она очень опасная теннисистка. Она хорошо читает игру.

Я постараюсь сосредоточиться на своей подаче, потому что это мое оружие, и мне нужно использовать его максимально эффективно. Ну и, конечно, бороться в каждом розыгрыше и искать возможности, чтобы выиграть этот матч, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Элина сейчас серьезная угроза для Лены.. подозреваю, что серия 11 побед над топ10 прервется..
Элина сейчас серьезная угроза для Лены.. подозреваю, что серия 11 побед над топ10 прервется..
Обе сейчас пикуют. Но должна Рыба проходить если подача будет лететь
Элина сейчас серьезная угроза для Лены.. подозреваю, что серия 11 побед над топ10 прервется..
Завтра или не завтра, вероятно на этой неделе прервется. Саба свежа и в хорошей форме
