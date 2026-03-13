Алькарас назвал трех игроков с лучшим дропшотом в туре

Карлос Алькарас ответил, у кого в туре лучший укороченный удар.

– Помню, когда вы несколько лет назад играли здесь против Медведева, у вас проходили нереальные дропшоты. Когда мы спрашиваем Даниила, у кого лучшие укороченные, он всегда называет вас. А вы как эксперт кого считаете обладателем лучшего дропшота в туре?

– Лучший дропшот… На ум приходят несколько игроков. Конечно, Корентен Муте – один из лучших. У него вообще отличное чувство мяча.

Мне также очень нравится дропшот Джоковича, особенно с бэкхенда. Когда он его делает, это действительно очень красиво.

Еще, наверное, можно назвать Димитрова – у него тоже отличный дропшот и прекрасное чувство мяча. Эти игроки в первую очередь пришли мне в голову. Возможно, есть и другие, но я бы выбрал этих троих.

– Не знаю, знаете ли вы, но официальный напиток Индиан-Уэллс называется Dropshot – это текила с ананасом. Вы так хорошо исполняете дропшоты. Пробовали ли вы этот напиток? И какой дропшот вам нравится больше – на корте или вне корта?

– Честно говоря, я его еще не пробовал. Но, возможно, когда турнир закончится, попробую немного – посмотрим, какой он на вкус.

Но пока я выбираю дропшот на корте. Пока что – на корте (улыбается), – сказал Алькарас на пресс-конференции.