Алькарас назвал трех игроков с лучшим дропшотом в туре

Карлос Алькарас ответил, у кого в туре лучший укороченный удар. 

– Помню, когда вы несколько лет назад играли здесь против Медведева, у вас проходили нереальные дропшоты. Когда мы спрашиваем Даниила, у кого лучшие укороченные, он всегда называет вас. А вы как эксперт кого считаете обладателем лучшего дропшота в туре?

– Лучший дропшот… На ум приходят несколько игроков. Конечно, Корентен Муте – один из лучших. У него вообще отличное чувство мяча.

Мне также очень нравится дропшот Джоковича, особенно с бэкхенда. Когда он его делает, это действительно очень красиво.

Еще, наверное, можно назвать Димитрова – у него тоже отличный дропшот и прекрасное чувство мяча. Эти игроки в первую очередь пришли мне в голову. Возможно, есть и другие, но я бы выбрал этих троих.

– Не знаю, знаете ли вы, но официальный напиток Индиан-Уэллс называется Dropshot – это текила с ананасом. Вы так хорошо исполняете дропшоты. Пробовали ли вы этот напиток? И какой дропшот вам нравится больше – на корте или вне корта?

– Честно говоря, я его еще не пробовал. Но, возможно, когда турнир закончится, попробую немного – посмотрим, какой он на вкус.

Но пока я выбираю дропшот на корте. Пока что – на корте (улыбается), – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Шикарный дроп Новака на сетболе старины в 3-м сете на РГ 21, эх ностальгия.
Ответ Верховенский1990
Шикарный дроп Новака на сетболе старины в 3-м сете на РГ 21, эх ностальгия.
Как давно это было)
Ответ Максим Пестов
Как давно это было)
Макс, да не так давно) вот полуфинал Мадрида 2009 давно был, недавно пересматривал и кайфовал, Новак еще тогда мог обыграть лучшего игрока на грунте в истории) Такое ощущение, что это было в прошлой жизни.
У Бублика же тоже неплохие дропы
Забыл Медведева?
Марожан. Классное исполнение, в том числе против Алькараса (в победном матче). Так что даже странно, что Карлос об этом не вспомнил. Новак делает в основном слева, а Алькарас с Марожаном отлично используют обе стороны.
Императорский дропшот)
Киргиос и Оже-Альяссим могут хорошо укорачивать.
