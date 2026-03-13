Алькарас о том, что надел костюм пчелы в Индиан-Уэллс: «Сделал это ради болельщиков»

Карлос Алькарас надел костюм пчелы после выхода в полуфинал в Индиан-Уэллс. 

В 2024 году четвертьфинал, в котором испанец победил Александра Зверева, прервали почти на два часа из-за вторжения пчел. С тех пор у Алькараса появилась группа болельщиков, которая приходит на его матчи в образах пчел.

После победы над Кэмероном Норри (6:3, 6:4) зрители принесли первой ракетке мира костюм пчелы – и тот не отказал болельщикам и сразу примерил его на корте.

– Сейчас повсюду появляются фото, где вы в костюме пчелы. Можете рассказать, как пчелы теперь навсегда стали частью вашей легенды в Индиан-Уэллс?

– Это забавная история. Особенно для Индиан-Уэллс – тогда я впервые увидел что-то подобное на теннисном корте.

После этого именно на этом турнире стало больше людей, которые приходят на матчи в костюмах пчел. Забавно видеть их на трибунах – они поддерживают меня в этих костюмах.

На днях я немного пообщался с ними после матча. А сегодня они принесли мне костюм пчелы и начали кричать: «Надень! Надень!»

Так что мне пришлось это сделать ради них. Они болели за меня с первого розыгрыша до последнего. Поэтому я подумал: ладно, надо это сделать. Но вообще это очень смешно, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BNPPARIBASOPEN
Алькарас приятный спортсмен. На позитиве всегда со всеми, без скандалом и сомнительных историй. Причем чувствуется, что ему самому вкайф, без натянутых улыбок ради имиджа по установке менеджеров маркетинга
