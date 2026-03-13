6

Медведев о помехе со стороны Дрэйпера: «Отвлек ли он меня сильно? Нет. Отвлек ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел»

Медведев прокомментировал эпизод с помехой в матче с Дрэйпером.

Даниил Медведев высказался о победе над Джеком Дрэйпером (6:1, 7:5) и спорном эпизоде в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 на подаче Дрэйпера британец махнул руками после удара – Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор. 

В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву – хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.

– Очень красивый матч получился. Эстетически я прямо получила удовольствие. Расскажи, пожалуйста, как ты изнутри все чувствовал? Получил ли ты удовольствие?

– Было очень круто. Я считаю, что очень хорошо играл. Чуть-чуть на 4:4 была неприятная ошибка, но мячи были уже очень старые. Он немного сорвался и полетел вниз на брейк-пойнте. Обидно, потому что я хорошо принял и мог там… Но в принципе я очень хорошо играл. Очень приятно: мяч летел, я [хорошо] двигался по корту и так далее. Поэтому такого сильного соперника обыграть в таком стиле приятно. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

– Разреши немножко залезть тебе в голову. Второй сет, 5:5. В какой момент ты принимаешь решение взять видеоповтор? Мне кажется, это какая-то интуитивная история, потому что ситуация в итоге оказалась переломной.

– Тут вообще тяжелая ситуация. Теперь после матча я знаю, что видеоповтор, скорее всего, нужно было брать сразу. Если бы я точно знал правило, что его надо брать именно в этот момент, думаю, я бы так и сделал. Потому что что получилось: я, если честно, сам думал, что мой мяч летит в аут, но он приземлился и оказался в корте. Он делает этот жест, и если посмотреть мой первый удар справа – я мог сыграть его лучше. Отвлекся ли я сам или из-за его жеста – не знаю. Отвлек ли он меня сильно? Нет. Отвлек ли чуть-чуть? Да. Иначе я бы вообще этого жеста не увидел, и никто бы про него не услышал.

Поэтому я сразу спросил судью: «И что, мне в следующий раз сразу говорить?» Она сказала: «Нет, ты можешь взять видеоповтор». Я ответил: «Ну тогда давайте видеоповтор». Дальше это было полностью ее решение. Я на него никак не влиял. Она приняла его в мою пользу, что, в принципе, бывает не так часто. Но такое тоже случается.

– Получается, ты четыре года подряд выходишь здесь в полуфинал. Турнир, мягко говоря, не самый твой любимый – ты уже много рассказывал про мячи. Но как это происходит, если место и мячи не самые любимые?

– Наверное, он уже становится чуть более любимым (улыбается). Как раз в первый год, когда я вышел здесь в финал, я и говорил, что играть тут мне не очень нравится. Но это был, кажется, второй год, когда я действительно почувствовал, что мне приятно сюда приезжать. Сначала, когда я только приезжал, мне многое не нравилось по разным причинам. Потом я привык, начал находить вещи, которые мне здесь нравятся, и в итоге действительно стал получать удовольствие от поездок сюда.

Здесь вообще необычный для турнира вайб: живешь в доме, кушаешь дома – все немного по-другому. И с этого момента у меня намного лучше стало получаться играть здесь в теннис. До этого я вообще еле проходил первые круги. Такое, кстати, бывает у многих игроков в Индиан-Уэллс – это довольно специфичное место для игры.

А потом как-то пошло. И в этом году еще и другие мячи, другой корт, играть намного приятнее. Поэтому сейчас вообще другая история, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».

Возня в победе Медведева – была помеха или нет?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Устали от критики Медведева и изменили корты.)
Ничего не понятно, но очень интересно 😀
Ответ fedor2026turin
Ничего не понятно, но очень интересно 😀
Да как обычно. Выигрывает - и корты отличные, и сам Даня душка, всех любит, и турнир на самом деле с каждым годом все лучше
Проиграл бы - вспомнил бы и мячи, и корты, и вайб был бы не тем
