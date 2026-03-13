Зверев о том, что дочка была с ним в Акапулько: «Она часто со мной. Я ее просто не показываю»

Зверев: до этого года я никогда не любил играть в Индиан-Уэллс.

Александр Зверев прокомментировал то, что впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Саш, до сегодняшнего дня «Мастерс» в Индиан-Уэллс был единственным, где ты не мог добраться до полуфинала. Что сегодня изменилось? Это условия или, может быть, план на игру?

– Ну я в целом чуть-чуть поменял свою игру в этом году. И, мне кажется, я всегда довольно открыто об этом говорил: хочу играть более агрессивно и сам вести игру. Последние несколько матчей это у меня довольно-таки хорошо получалось. Я очень рад здесь впервые быть в полуфинале.

– Индиан-Уэллс называют теннисным раем. Почему и чем он особенный именно для тебя?

– Мне кажется, место очень красивое. Я очень люблю быть здесь. До этого года я никогда не любил тут играть (улыбается), но быть здесь мне всегда нравилось. Обожаю тут играть в гольф. Горы красивые, природа потрясающая. Так что место очень особенное.

– В общем, только из-за природы ты любишь Индиан-Уэллс?

– Ну, из-за тенниса пока что не было причины его любить (смеется). До этого года. Надеюсь, что в этом году все поменяется.

– И последний вопрос. В Акапулько ты брал с собой свою дочку Мейлу...

– Она и тут. Я ее просто не показываю (улыбается).

– Ну, все равно она где-то попадается. Почему ты ее берешь с собой? Чтобы приобщить к теннису, к турнирам, или это просто возможность побыть вместе?

– Она часто со мной. Я ее просто не показываю. Вы не знаете, когда она со мной, а когда нет.

– А что ты с ней вообще делаешь вне кортов? Читаешь ей сказки, укладываешь спать, может быть, купаешь?

– Я все делаю с ней (смеется). То, что обычно родители делают, то и я делаю. Ничего особенного. То, что я теннисист, в этом плане ничего не меняет.

– То есть ты тот отец, с которым ее можно оставить одну, и мама может пойти погулять или все что угодно сделать?

– Ну, оставляют же (улыбается), – сказал Зверев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.