Медведев о споре в матче с Дрэйпером: «Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился»
Даниил Медведев прокомментировал спорный эпизод в концовке четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Джека Дрэйпера (6:1, 7:5).
Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 на подаче Дрэйпера британец махнул руками после удара – Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор.
В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву – хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.
«После того, как все случилось и мне отдали очко, я подумал, что это нелучший способ выиграть мяч. С другой стороны, я бы не просил повтор, если бы меня это не отвлекло.
Он сделал небольшой жест. Я сказал ему, что если судья посчитает, что этого недостаточно – я не против, 15:15, продолжаем. Если посчитает, что достаточно, то это правила – 0:30.
Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте – и приятно хоть раз оказаться в другом положении», – сказал Медведев в интервью Tennis TV после матча.
Просто повезло в моменте
Мне вот тоже кажется, что не особо эта жестикуляция Медведеву помешала, но ему ведь виднее, что ему помешало. Он на этом турнире уже обращал внимание судей на смену изображения на экране во время подачи, поэтому надо полагать, он болезненно реагирует на зрительные помехи на той половине корта.
Это вполне себе помеха, и так делать нельзя. Судья разобралась.
Именно поэтому такие правила есть в теннисе.