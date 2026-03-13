Медведев о споре в матче с Дрэйпером: «Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился»

Даниил Медведев прокомментировал спорный момент в матче с Джеком Дрэйпером.

Даниил Медведев прокомментировал спорный эпизод в концовке четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Джека Дрэйпера (6:1, 7:5).

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 на подаче Дрэйпера британец махнул руками после удара – Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор.

В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву – хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.

«После того, как все случилось и мне отдали очко, я подумал, что это нелучший способ выиграть мяч. С другой стороны, я бы не просил повтор, если бы меня это не отвлекло.

Он сделал небольшой жест. Я сказал ему, что если судья посчитает, что этого недостаточно – я не против, 15:15, продолжаем. Если посчитает, что достаточно, то это правила – 0:30.

Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте – и приятно хоть раз оказаться в другом положении», – сказал Медведев в интервью Tennis TV после матча.

