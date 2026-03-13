  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о споре в матче с Дрэйпером: «Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился»
44

Даниил Медведев прокомментировал спорный момент в матче с Джеком Дрэйпером.

Даниил Медведев прокомментировал спорный эпизод в концовке четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Джека Дрэйпера (6:1, 7:5). 

Во втором сете при счете 5:5 и 0:15 на подаче Дрэйпера британец махнул руками после удара – Медведев сказал судье, что это его отвлекло, и попросил посмотреть видеоповтор. 

В итоге судья решила, что помеха была и отдала очко Медведеву – хотя изначально он его проиграл ошибкой в сетку. Счет стал 0:30, в итоге россиянин сделал брейк, а потом подал на матч.

«После того, как все случилось и мне отдали очко, я подумал, что это нелучший способ выиграть мяч. С другой стороны, я бы не просил повтор, если бы меня это не отвлекло.

Он сделал небольшой жест. Я сказал ему, что если судья посчитает, что этого недостаточно – я не против, 15:15, продолжаем. Если посчитает, что достаточно, то это правила – 0:30.

Окажись я на его месте, я бы, наверное, разозлился и взбесился. Но я много раз бывал на его месте – и приятно хоть раз оказаться в другом положении», – сказал Медведев в интервью Tennis TV после матча. 

Возня в победе Медведева – была помеха или нет?

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoДжек Дрэйпер
logoсудьи
logoBNP Paribas Open
logoATP
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню, как Швентек у сетки не раз махала ручками вверх перед ударом соперницы и ее никогда не наказывали, хотя там явная пляска была
Ответ Tarkovski
Тут разные виды спорта, женщины вату катают
Новая тактика Медведева без оральных намеков, просто культурным словом “жест” решил воспользоваться:) скоро Онегина цитировать начнет :)
Ответ cosset
Эта тактика поинтереснее))
Правило есть, судья его подтвердил. Какие проблемы? Даня молодец🤩
Ответ Lada_ok
Судья неадекватная
Просто повезло в моменте
Ответ Lada_ok
Божья роса, да?
Думаю, Даниил думал, что очко переиграют. Мне показалось, он не ожидал, что отдадут ему…
Медведев 🤦
некрасиво,там ничего медведеву не мешало
Ответ dinamo39
Какой стаж занятий теннисом? Три протертых дивана? 😂
Мне вот тоже кажется, что не особо эта жестикуляция Медведеву помешала, но ему ведь виднее, что ему помешало. Он на этом турнире уже обращал внимание судей на смену изображения на экране во время подачи, поэтому надо полагать, он болезненно реагирует на зрительные помехи на той половине корта.
Ответ Виталий Колесников
та сказочник он, если бы попал бы в корт то вряд бы сказал что давай переиграем
Как же меня бесит этим теннис. В футболе/баскетболе и в других видах спорт трибуны во всю кричат, все пытаются отвлечь, фанаты криками или жестами. В теннисе же все какие-то безвольные слабаки, чуть фанаты погудят, сразу в штаны наложат, какое-то нелогичное движение, сразу помеха для них и отмена очка, ну просто бред по мне.
Ответ Nbw77785
Футболист среднестатистический на месте Медведева после такого жеста соперника бы упал и корчился от боли минуты две. А Винисиус бы еще в расизме обвинил
Ответ Nbw77785
Не нравится — не смотри.
Кто-то вроде Джоковича сказал бы, что вообще не видит ничего криминального в поступке Даниила 🤣. Что серб, что Надаль любили на подаче постучать мячиком, чтобы подольше подержать противника в напряжении перед приемом, заставляя жечь нервы. Молодец Медведев, поступил как опытный турнирный боец, который знает, что мелочей не существует только для тех, кто в итоге проигрывает.
Кто критикует Медведева - никогда в теннис не играл)

Это вполне себе помеха, и так делать нельзя. Судья разобралась.
Ответ gleb_k
а помеха как работает? сразу или спустя два удара? а то тут после взмаха руками Джека всё нормально было, еще несколько ударов, анфорс и медя сразу побежал плакать. тут конечно в ситуации не разобраться без экспертов, игравших в теннис
Ответ Nottingham Forest
Так если б не помеха, и эти 2 удара прошли бы по-другому, возможно. Отвлекся на помеху, ударил менее остро, получил более острый ответ, ошибся.

Именно поэтому такие правила есть в теннисе.
Пересмотрел пару-тройку раз. Удивительно - но реально соперник мог перестать играть после взмаха . Судья имел основания для этого решения. Есть такая "буква"
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
