Алькарас превзошел лучшую беспроигрышную серию Джоковича на открытом харде
Карлос Алькарас выиграл 16-й матч подряд.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Кэмерона Норри в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:4.
Алькарас довел баланс на старте сезона до 16:0. До него так успешно год последним начинал Янник Синнер в 2024-м.
Кроме того, Алькарас выиграл 34-й матч подряд на открытых хардовых кортах. Он превзошел лучшую серию в карьере Новака Джоковича и теперь его обходят только Роджер Федерер (46) и Джимми Коннорс (55).
Алькарас 13-й раз вышел в полуфинал «Мастерса» и дальше сыграет с Даниилом Медведевым.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
55 побед ПОДРЯД на открытых хардовых кортах. Учитывая, какая тогда была конкуренция: от Борга и Виласа до Лендла и Беккера.
