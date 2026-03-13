30

Алькарас превзошел лучшую беспроигрышную серию Джоковича на открытом харде

Карлос Алькарас выиграл 16-й матч подряд.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Кэмерона Норри в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:4. 

Алькарас довел баланс на старте сезона до 16:0. До него так успешно год последним начинал Янник Синнер в 2024-м. 

Кроме того, Алькарас выиграл 34-й матч подряд на открытых хардовых кортах. Он превзошел лучшую серию в карьере Новака Джоковича и теперь его обходят только Роджер Федерер (46) и Джимми Коннорс (55). 

Алькарас 13-й раз вышел в полуфинал «Мастерса» и дальше сыграет с Даниилом Медведевым

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoРоджер Федерер
logoНовак Джокович
logoДжимми Коннорс
logoДаниил Медведев
logoATP
logoBNP Paribas Open
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Невероятный талант, человек в 22 года уже взял 7 шлемов и бьет рекорды Великих с учетом того что он еще не в прайме и это не его профильное покрытие. Доказал всем что умеет играть на всех покрытиях одинаково на отличном уровне.
Ответ Arthritis
Открытый хард вполне профильное для него покрытие, это не крытый хард, где у него пока проблемы, хотя даже там уже был финал на Итоге.
Ответ Верховенский1990
Алькарасу по сути не обязательно выигрывать итоговый чтобы доказать что он взял титул а Рафа нет.
Можно взять ту же Вену или Париж
А началось все с Януса, который зачем-то решил выиграть Уим, в ответ Карлито забрал хард в чистую
Ответ Alex Morhan
Меня больше интересует, кто еще вклинится в их противостояние, даже с 2006-го по 2010-й в эпоху Федалей Новак взял АО, а ХМДП Юсо, сейчас же вообще не видно, кто им может помешать брать ТБШ, если оба, конечно, вдруг не получат травмы.
Ответ Верховенский1990
Да никто этим читтерам не помешает)
У Алькараса, начиная с МК 25 провал был только в Берси, на остальных турнирах, где участвовал, он доходил как минимум до финала, зверь, конечно.
Медведев будет жаловаться на кулачек Карлоса, других шансов нету 😪
странно что Джокович этот рекорд не побил, как то маловато матчей у него 33.
Ответ DaniZero
Все его рекорды дутые. Ему до Джимми как до Бетельгейзе пешком.
55 побед ПОДРЯД на открытых хардовых кортах. Учитывая, какая тогда была конкуренция: от Борга и Виласа до Лендла и Беккера.
Ответ DaniZero
Другой уровень оппозиции был.
Каждый рекорд когда то падёт! Ничего не вечно на земле. Карлитос уже очень крут💪 толи ещё будет!
Ну, на безрыбье и карась -акула...
И морковка - еда
