Алькарас превзошел лучшую беспроигрышную серию Джоковича на открытом харде

Карлос Алькарас выиграл 16-й матч подряд.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Кэмерона Норри в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:4.

Алькарас довел баланс на старте сезона до 16:0. До него так успешно год последним начинал Янник Синнер в 2024-м.

Кроме того, Алькарас выиграл 34-й матч подряд на открытых хардовых кортах. Он превзошел лучшую серию в карьере Новака Джоковича и теперь его обходят только Роджер Федерер (46) и Джимми Коннорс (55).

Алькарас 13-й раз вышел в полуфинал «Мастерса» и дальше сыграет с Даниилом Медведевым .