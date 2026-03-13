Швентек впервые проиграла пять матчей против топ-10 подряд

Ига Швентек проиграла в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

Вторая ракетка мира Ига Швентек проиграла Элине Свитолиной в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс – 2:6, 6:4, 4:6.

Для Швентек это уже пятое подряд поражение от теннисистки топ-10. Серия началась на групповом этапе итогового турнира в 2025-м.

Швентек впервые в карьере проиграла соперницам из десятки пять матчей подряд.