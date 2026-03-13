Рыбакина станет второй ракеткой мира

Елена Рыбакина станет второй ракеткой мира в понедельник.

Елена Рыбакина в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла Джессику Пегулу – 6:1, 7:6(4). 

За счет выхода в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет Игу Швентек и станет второй ракеткой мира. 

В матче с Пегулой она четвертый раз в сезоне и 35-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Сейчас она идет на серии из 11 подряд побед против десятки. С 2000 года такие были только у Винус Уильямс, Серены Уильямс, Жюстин Энен и Иги Швентек. 

В полуфинале в Индиан-Уэллс представительница Казахстана сыграет с Элиной Свитолиной

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Рыбакина показывает чемпионский теннис и заслуженно двигается вверх, хотелось бы увидеть её и первой ракеткой мира!
Украинцы как обычно минусуют, не много, но есть такие аппендиксы
Заслуженно!
Афигеть вот это да аааа
Ай да Ленуся, ай жа молодец
Лена Алга!
а чё не камон?
камон - это теперь у касаткиной)
Лена, нажми! Порадуй болельщиков в России и Казахстане! Всё получится!
Поздравляю красавицу Елену Рыбакину, она заслужила быть второй ракеткой мира. Удачи на турнирах, милашка.
Тарпищев опять в тине
Канделаки?
времена видимо такие.Там еще в сторонке стоят одна австралийка одна австрийка 2 узбечки и одна армянка
Скоро увидим 1й ракеткой мира 💪
Молодец Лена, преодолела кризис и вернулась на свой уровень! Так держать, вершина уже рядом, алга!
