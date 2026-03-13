Елена Рыбакина станет второй ракеткой мира в понедельник.

Елена Рыбакина в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла Джессику Пегулу – 6:1, 7:6(4).

За счет выхода в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет Игу Швентек и станет второй ракеткой мира.

В матче с Пегулой она четвертый раз в сезоне и 35-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Сейчас она идет на серии из 11 подряд побед против десятки. С 2000 года такие были только у Винус Уильямс , Серены Уильямс , Жюстин Энен и Иги Швентек.

В полуфинале в Индиан-Уэллс представительница Казахстана сыграет с Элиной Свитолиной .