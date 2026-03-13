Рыбакина станет второй ракеткой мира
Елена Рыбакина станет второй ракеткой мира в понедельник.
Елена Рыбакина в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла Джессику Пегулу – 6:1, 7:6(4).
За счет выхода в полуфинал чемпионка Australian Open обойдет Игу Швентек и станет второй ракеткой мира.
В матче с Пегулой она четвертый раз в сезоне и 35-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Сейчас она идет на серии из 11 подряд побед против десятки. С 2000 года такие были только у Винус Уильямс, Серены Уильямс, Жюстин Энен и Иги Швентек.
В полуфинале в Индиан-Уэллс представительница Казахстана сыграет с Элиной Свитолиной.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Ай да Ленуся, ай жа молодец