Свитолина впервые с 2019-го вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс.
Элина Свитолина обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 4:6, 6:4.
Украинка 15-й раз вышла в полуфинал тысячника. В Индиан-Уэллс она сделала это впервые с 2019 года.
Кроме того, Свитолина 47-й раз обыграла соперницу из топ-10.
В этом году Свитолина ни на одном турнире не проиграла раньше полуфинала.
Дальше она встретится с Еленой Рыбакиной.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
