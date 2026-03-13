Свитолина впервые с 2019-го вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Элина Свитолина вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс.

Элина Свитолина обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 4:6, 6:4.

Украинка 15-й раз вышла в полуфинал тысячника. В Индиан-Уэллс она сделала это впервые с 2019 года.

Кроме того, Свитолина 47-й раз обыграла соперницу из топ-10.

В этом году Свитолина ни на одном турнире не проиграла раньше полуфинала.

Дальше она встретится с Еленой Рыбакиной .