Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса»
Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Даниил Медведев выбил действующего чемпиона Джека Дрэйпера с «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 7:5 в четвертьфинале.
Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», а в Индиан-Уэллс сделал этой пятый раз подряд.
В начале сезона-2026 россиянин выиграл два титула и 17 из 20 матчей. Он лидер тура по количеству побед.
Дальше Медведев встретится с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Против Алькараса будет сложновато, подача не идеальна. Но скорость и точность были, посмотрим.
Карлос тоже человек.
Может получить травму, может сьесть что-то не то, заболеть, распулять все по аутам...
Но, да, тут почти все именно от Алькараса зависит.
Если он сыграет, хотя бы, на своем обычном, среднем уровне - Даниилу для победы придется выдать практически свой максимум.
Если он сыграет, хотя бы, хорошо - Медведеву не поможет ничего.
Но, это не проблемы Даниила. Его дело - выйти и сыграть, как может.
А там уже, будь, что будет))
Четвертьфинал Мадрида - 200 очков
Финал Галле - 330
Полуфинал Пекина - 200
Алматы - 250
Полуфинал Шанхая - 400
Четвертьфинал Парижа - 200
Есть еще, что защищать))
Но, в основном, надо будет делать это осенью, после ЮСО-26.
А так, в марте-сентябре осталось только Мадрид и Галле.
Немного, если честно. Да и все же не 400 очков, а только 200 и 330...
Даниил, правда, вылетел на годик-полтора из этого противостояния, но, похоже, возвращается...
Удачи нашим, даешь зверский финал!