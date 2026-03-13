Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев выбил действующего чемпиона Джека Дрэйпера с «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 7:5 в четвертьфинале. 

Медведев 17-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», а в Индиан-Уэллс сделал этой пятый раз подряд. 

В начале сезона-2026 россиянин выиграл два титула и 17 из 20 матчей. Он лидер тура по количеству побед. 

Дальше Медведев встретится с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Где там, кстати, чуваки, которые кричали, что Медвед больше никогда в топ-10 не будет итп? Играет он сейчас вполне на уровень топ-5
Ответ Манагер22
Ответ Злой Руся
Видимо ты вообще не шаришь за очки, ну да ладно, объясню подробно. Ему в этом сезоне как раз и нужно было защитить 1/2 турнира в Индиан-Уэльсе. Дальше по этому году будет только набирать, ниже точно не упадет, а в случае хороших результатов вернется в топ 5.
Играл отлично, против Джоковича (показалось) было бы сложнее. А тут в нужные моменты брейки, чёткие два сета.

Против Алькараса будет сложновато, подача не идеальна. Но скорость и точность были, посмотрим.
Медведь вышел из спячки и закошмарил британского туриста))
У Кафеля сегодня траурный день, лучше не берите у него интервью 🤪
Против Алькараса сейчас шансов ни у кого особо нет, так что максимум он уже сделал.
Ответ bor-n@yandex.ru
Шансы есть, но призрачные)
Карлос тоже человек.
Может получить травму, может сьесть что-то не то, заболеть, распулять все по аутам...
Но, да, тут почти все именно от Алькараса зависит.
Если он сыграет, хотя бы, на своем обычном, среднем уровне - Даниилу для победы придется выдать практически свой максимум.
Если он сыграет, хотя бы, хорошо - Медведеву не поможет ничего.

Но, это не проблемы Даниила. Его дело - выйти и сыграть, как может.
А там уже, будь, что будет))
Ну красавец, защитил единственные нормальные очки с прошлого сезона, теперь только наверх!
Ответ nolan_90
Ну, как единственные....
Четвертьфинал Мадрида - 200 очков
Финал Галле - 330
Полуфинал Пекина - 200
Алматы - 250
Полуфинал Шанхая - 400
Четвертьфинал Парижа - 200

Есть еще, что защищать))
Но, в основном, надо будет делать это осенью, после ЮСО-26.
А так, в марте-сентябре осталось только Мадрид и Галле.
Немного, если честно. Да и все же не 400 очков, а только 200 и 330...
Ответ Антон Тимофеев
Нужно добраться до топ-4 перед РГ и Уимом. Задача сложная, но выполнимая!
Даня в отличной форме!
Эпичный полуфиналы выходят, прямо битва поколений)))
Ответ Марго Ле
Ага. При всех разговорах про всяких Фонсек, Марожанов и бог знает еще кого, самый большой бой Алькарасу-Синнеру дают все те же Зверев и Медведев))
Даниил, правда, вылетел на годик-полтора из этого противостояния, но, похоже, возвращается...
"Звери" против топ2 - красота!
Удачи нашим, даешь зверский финал!
Молодец Даня, но дальше сказочке конец!
Рекомендуем
Главные новости
Синнер впервые вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс
11 минут назад
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев играет с Алькарасом, Синнер вышел в финал
12 минут назадLive
Эрика Андреева и Захарова сыграют в квалификации тысячника в Майами – они могут выйти друг на друга во 2-м круге
сегодня, 21:00
Медведев о работе с Юханссоном: «После матча мы можем поговорить о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах – а мне как раз нужно было что-то новое»
сегодня, 19:27
Котов вышел во второй финал «Челленджера» в сезоне
сегодня, 17:06
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Иногда ему эмоционально тяжело – я стараюсь быть рядом и поддерживать»
сегодня, 15:58
Стефанос Циципас: «Если вам не нравятся конфеты с арахисовой пастой, то я не доверяю вашему вкусу в выборе людей»
сегодня, 15:19
Соболенко о третьем финале в Индиан-Уэллс: «Рада дать себе еще один шанс забрать этот прекрасный трофей – я говорю о большом, маленьких мне достаточно»
сегодня, 14:00
Соболенко об инциденте в матче Медведева и Дрэйпера: «Не думаю, что это так сильно помешало Даниилу. Иначе надо было тут же просить видеоповтор»
сегодня, 11:11
Анисимова и Бергс снялись в рекламе текилы
сегодня, 09:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем