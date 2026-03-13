21-летняя Носкова второй раз вышла в полуфинал турнира WTA 1000

14-я ракетка мира Линда Носкова вышла в полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс, обыграв Талию Гибсон со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Для 21-летней чешки это второй полуфинал тысячника – в сентябре прошлого года она дошла до финала в Пекине. В целом ее статистика на этой стадии – 5:5.

В живом рейтинге Носкова поднялась на 13-ю строчку.

Дальше она встретится с Ариной Соболенко .