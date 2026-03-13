Синнер выиграл девять матчей и 18 сетов подряд на «Мастерсах»

Вторая ракетка мира Янник Синнер разгромил Лернера Тьена в 1/4 финала в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:2.

24-летний итальянец 14-й раз вышел в полуфинал «Мастерса».

Для Синнера это девятая победа подряд на ATP 1000 – в прошлом году он стал чемпионом турнира в Париже. По ходу этих матчей он не проиграл ни сета.

Дальше он поборется с Александром Зверевым . Синнер выиграл пять последних встреч и ведет в личке 6:4.