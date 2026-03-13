  • Индиан-Уэллс (ATP). Алькарас играет с Норри, Медведев, Синнер, Зверев вышли в полуфинал
В Индиан-Уэллс проходит 1/4 финала «Мастерса».

Даниил Медведев обыграл Джека Дрэйпера в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
За возвращение Медведева в Топ-10 по итогам турнира.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Это надо в финал выходить, полуфинала чуть-чуть не хватит, 5 очков до Бублика не дотянет.
Маловероятно.
Тут бы Дрэйпера пройти, уже хорошо будет...
Ответ Антон Тимофеев
Хотя бы помечтать...
Справедливости ради, надо заметить, что с пиковым Медведевым, ни Алькарас, ни Синнер почти не играли)) Ну, или проигрывали, когда играли))

А Медведев без нормальной подачи - это игрок несколько иного уровня...

Ну, раз уж мы делаем оговорки про рост уровня у Алькараса и Синнера, надо и про снижения уровня Медведева упомянуть))

Я бы с удовольствием посмотрел на игры Алькараса и Синнера в 2023-24 году с Медведевым-21. Что-то подсказывает мне, что счет в личках был бы поинтересней))
Ответ Антон Тимофеев
Пиковый Медведев делал Синнеру 6-0 в личке
Ответ Guillermo
Только вот Синнер тогда не в прайме был)
А предложение в том чтобы посмотреть на игроков когда они на своих пиках
Я не понимаю, о чем тут спорить. Жест странный был, концентрацию он сбить мог - вот и все, что тут имеет значение и дальше уже неважно, что было потом еще 2 удара в розыгрыше. То, что Дрейпер говорит, мол, игроки постоянно так делают - да ни фига подобного, посреди розыгрыша никто так никогда не делает. И наконец, я не верю, что Медведев начал бы говниться в такой ситуации и что-то там выдумывать - он это мастер делать, когда отвратительно играет и сливается, но тут он полностью Дрейпера переигрывал, игра ему давалась, Медведев был спокоен, так что нет ни одной причины, чтобы подобным образом пакостить, если ему это не помешало никак.
Ответ ProLL
Формально да, но если исходитьб из духа закона, а не только из буквы, стоило бы сразу остановить розыгрыш или дать тогда проверить на наличие аута, либо вообще переиграть очко, история сомнительная, но не Мед ее виновник, это тоже факт, так сложились обстоятельства
Ответ tibalt
Переиграть очко - самый логичный вариант в этой ситуации, но это уже вопросы к судье и регламенту.
О, повылезали русофобы :) Даню с победой)
Даню с победой, радует что в этом сезоне он выигрывает матчи у тех у кого обязан выигрывать на бумаге.
Главный тест будет дальше, игрок который не проигрывает на Outdoor уже давно.
Люди, кто не держал ракетку ни разу в жизни, искренне не понимают, чего такого в жесте Дрейпера. Человек машет руками, будто мяч улетел в аут, ты моментально инстинктивно теряешь концентрацию, что конечно же мешает. Судья лишь подтвердила
Ответ Павел Лепехин
Комментарий скрыт
Ответ Павел Лепехин
Для меня это самое тупое правило в теннисе, в других спортах такой чуши нет, а тут сразу все отключаются чуть что происходит непонятное.
Тут принято переоценивать Тьена и недооценивать Фонсеку, рассказывая про то, что Тьен рулит, в основном за счет того, что у него результаты стабильнее. Однако два матча Тьена с Синнером и матч Синнера с Фонсекой показали, почему Тьен никогда не сможет на равных соперничать с нынешними Бигами. У чувака просто нет пробивной мощи и подачи. Он грамотно строит розыгрыши, умеет терпеть, но без пробивной мощи ему тупо ловить нечего с теми, у кого она есть. Вот у Фонсеки она есть, и благодаря ей он с Синнером здесь на равных боролся и проиграл по сути на отсутствии опыта. Понятно, что Фонсеке сильно есть куда прибавлять, но у него изначально есть арсенал для полноценной борьбы с Синнером и Алькарасом, разовьет он его или нет, это другой вопрос. А у Тьена этого арсенала нет.
Ответ sedric
А у Дани есть пробивная мощь? Или для него подачи достаточно?
Ответ lanesrA14
А Медведев на равных борется с Синнером и Алькарасом? Напоминаю, что статистика личных встреч Медведева с Алькарасом 2-6. Одна из побед была добыта, когда Алькарасу только стукнуло 18. Статистика личных встреч с Синнером, с тех пор, как тот перестал стрелять по заборам, 1-8.
Могли бы переиграть то очко ...
Ответ Привет Этоя
Вопросы к тем кто регламент пишут
Ответ Привет Этоя
Не могли, правила не разрешают.
Дрейпер, конечно, удивительным образом влипает в подобные истории. На моей памяти это уже третий. Еще была история с двойным отскоком против Альясима на матчболе.
Дрейпер сегодня и 10% от вчерашней игры не показал
Они все в туре только на Джоковича настраиваються, играя на запредельном уровне с ним. Все мечтают добавить в резюме победу над Величайшим, не понимая последствий долгосрочных. Честно, устал от этого.
Выходит Новак на корт и знаешь, что его соперник будет играть матч жизни, чтобы потом не сыграть на таком уровне больше ни разу в сезоне или в течение полгода минимум
Ответ Vakhore
ну или просто сербу скоро 40, и Дрейпер был хорош на фоне уставшего серба
Ответ Vano from Tbilisi
Это больше на правду похоже, к сожалению никто не молодеет
