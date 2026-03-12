  Медведев после выхода в 1/4 финала в Индиан-Уэллс: «Пока подача работает, надо продолжать в том же духе»
Медведев после выхода в 1/4 финала в Индиан-Уэллс: «Пока подача работает, надо продолжать в том же духе»

Медведев после матча с Микельсеном: пока я доволен тем, как подаю.

Даниил Медведев высказался об условиях в матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Алекса Микельсена (6:2, 6:4).

– Сложные условия? Ты весь мокрый.

– Жарко было. Во втором сете был тяжелый гейм, и я все пытался сделать двойной брейк, но он очень хорошо играл в эти моменты. Последний гейм был тяжелый и морально, и физически – он заставлял бегать. По-моему, первый или второй матчбол я хорошо сыграл – [только] он сыграл еще лучше, я ничего не мог сделать. Было немного жарко, но жарко всем, в такую погоду играть неприятно. Рад, что победил.

– До последнего гейма в матче у тебя было 80% первой подачи.

– Даже в последнем гейме – да, понятное дело, были двойные, но немного тяжелее, когда подаешь на матч – при этом все равно было три или четыре эйса. Скажем, если так уж пошло, больше эйсов, чем двойных. В принципе, я доволен, как сейчас подаю, мы работали какое-то время над подачей. Сейчас [она] работает, и, пока работает, надо продолжать в том же духе.

– Ты себя насильно заставляешь к сетке идти? Видно, что порой тебе не очень комфортно. 

– Нет, мне нормально ходить к сетке, когда это нужный момент. Допустим, был момент: счет «ровно», последний гейм – ну, последний, если ты его выигрываешь. И, может быть, не надо было идти… С другой стороны, я неплохо сыграл, но он сыграл лучше. Это под вопросом. А так – я просто стараюсь идти к сетке, когда ситуация это позволяет. Это не моя сильная сторона, поэтому я, может быть, хожу меньше других игроков, но никаких проблем с этим нет, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Материалы по теме
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
вчера, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
вчера, 08:31
Медведев четвертый год подряд вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс
11 марта, 21:38
Рекомендуем
Главные новости
Шарапова приехала в Индиан-Уэллс
18 минут назадФото
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Носковой, Рыбакина – со Свитолиной
39 минут назад
Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»
56 минут назад
Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
сегодня, 18:56
Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой
сегодня, 18:21
Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
сегодня, 17:39
Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
сегодня, 16:48
Сегодня день рождения Коко Гауфф
сегодня, 15:56
Турсунов о том, что Рыбакина в понедельник сместит Швентек со второго места в рейтинге: «Сколько еще звоночков нужно Иге?»
сегодня, 15:49
Мбоко о стремительном прогрессе: «Я бы не сказала, что чувствую себя совсем другим игроком. Но я действительно многому учусь»
сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем