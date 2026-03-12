Кириос вернется в тур на траве

Ник Кириос объявил, что вернется в тур на траве.

Австралиец, не выступавший в туре с января, на прошлой неделе сыграл на выставочном турнире MGM Slam в Лас-Вегасе.

«Сыграю на траве и турнирах UTS», – сообщил Кириос, отвечая на вопросы болельщиков в соцсети.

Травяной сезон стартует в июне после «Ролан Гаррос ».