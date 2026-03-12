  • Джек Дрэйпер: «Не так уж много смотрю теннис, но если играет Джокович, я всегда смотрю и восхищаюсь»
4

Дрэйпер о победе над Джоковичем: меня переполняют эмоции, он мой кумир.

Джек Дрэйпер поделился эмоциями от победы над Новаком Джоковичем в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 4:6, 6:4, 7:6(5).

– Да, это был сумасшедший матч. Думаю, мы оба отдали все силы. Я немного пассивно начал, но по ходу матча заиграл агрессивнее, стал чаще брать розыгрыши под свой контроль.

Меня переполняют эмоции от победы над Новаком – человеком, на которого я равнялся, которым восхищался и которого с детства считал своим кумиром. Очень благодарен за возможность быть в этой ситуации и завтра снова выйти на корт.

– О чем вы думали и как смогли перезагрузиться после того, как не подали на матч?

– Тот гейм закончился очень быстро. Конечно, все было неидеально. Думаю, частично это можно списать на то, что я какое-то время не играл.

Тяжело подавать на матч против топ-игрока, а когда это Новак, все еще сложнее. Как я уже говорил, это человек, за которым я наблюдаю с детства.

Когда ты подаешь на матч на таком уровне, обычно у тебя есть опыт – ты вспоминаешь предыдущие подобные ситуации на последних турнирах или матчах. У меня такого опыта сейчас не так много.

Но больше всего я горжусь тем, как смог собраться после этого. При счете 6:5 я здорово провел гейм на своей подаче, а потом провел хороший тай-брейк. Этим я могу гордиться. А ситуацию при 5:4 я точно запомню и использую этот опыт в будущем.

– Как вы оцените уровень Новака, учитывая, где он сейчас в карьере и его возраст – 38 лет? Каково было играть против него сегодня?

– Я понимаю, что в последние годы у него в Индиан-Уэллс, возможно, не все складывалось идеально, может быть, он не показывает свой лучший уровень. Но он по-прежнему невероятный боец и человек, который в каждом матче отдает абсолютно все.

Когда я не играю, то не так уж много смотрю теннис, но если играет он, я всегда смотрю и восхищаюсь. У него всегда есть что-то в запасе.

Это был очень тяжелый матч. И то, как он играет в 38 лет, после всего, чего уже добился в теннисе… Думаю, мы все очень благодарны, что он до сих пор выступает в туре и по-прежнему выкладывается на 100%.

Для нас, молодых игроков, здорово иметь рядом такого великого теннисиста, на которого можно равняться.

Я очень уважаю Новака. То, что сегодня удалось победить, просто невероятно, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Джоковичем невозможно не восхищаться если ты не хейтер. В 38 лет обыгрывать игрока на его любимом покрытии который на 15 лет младше и использует допинг.
Ответ Stan Smith_1116185248
У него самый лучший игрок Род Лейвер. Правда по одной причине. Лейвер дважды умудрился выиграть "Календарный Шлем". Но это было в 1962 и в 1969 го. У него 11 Шлемов. 8 из них приходятся на 2 года, а остальные три разбросаны на карьеру. Странные два всплеска и тишина в остальное время. И интересный факт. Каким образом профессионалы играли в дооткрытую Эру в ТБШ. Им же нельзя было. И каковы были причины неучастия профессионалов в ТБШ в те времена? Может именно этим объясняется столь значительный успех Лейвера, а не его исключительностью.
Ответ Boris Litvak
Вы бы хоть немного поинтересовались темой. До 63 года Лейвер считался любителем. Поэтому имел право играть на шлемах. В конце 62 года Лейвер перешел в профессионалы. Поэтому следующие 6 лет он пропустил. Играя на профессиональных турнирах. В 1968 году профессионалам разрешили совмещать, играя и там и там. Однако, это означало распылять силы. 68 и 69 год он акцентировал свое внимание на турнирах большого шлема. В результате чего, тур профессионалов WCT, предложил Лейверу солидные деньги, чтобы он больше внимания уделял их турнирам. Начиная с 1970 Лейвер снова выигрывает в основном турниры WCT.
