  • Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»

Павлюченкова: работать с семьей сложно.

Анастасия Павлюченкова рассказала, почему перестала работать со старшим братом Александром.

– Опять цитата, 2020 год. «Отец не бил, но швырялся мячами, пытался припугнуть замахом. У меня 100% есть обида». Сейчас обида сохраняется?

– Нет, я отпустила. Даже больше скажу – где-то даже стала понимать отца. Я взрослею, по-другому смотрю на жизнь и на какие-то вещи. Я не оправдываю его действия и не говорю, что надо швыряться в своих детей – ни в коем случае.

Просто для него это был способ тренировать и убедить. Он, наверное, не знал, как по-другому лучше донести. Или он боялся, что я перестану играть. Не знаю. Просто пытаюсь со стороны посмотреть и представить себя на его месте.

Я все равно благодарна. Благодарность перевешивает все обиды. В теннисе я всего добилась благодаря родителям и семье.

– Долгое время вас тренировал старший брат. Почему сотрудничество прекратилось?

– Работать с семьей сложно. Ладно, когда я маленькая была… Но потом уже и я могла сказать какие-то обидные вещи, и он иногда и правду-матку, как говорится, выдать. А это неприятно слышать.

И когда это говорит родной человек, ты и больше обижаешься, и больше обидных вещей говоришь в ответ. Вот эта семейная история – это очень сложно. Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани. 

– Сейчас вы в каких отношениях?

– Замечательных. У нас с братом юмор схожий, нам всегда очень весело.

Мы сейчас не часто видимся, но общаемся много.

– Сейчас вы помолвлены с молодым человеком, про которого известно только то, что его зовут Матиас. Не хотите про него побольше рассказать?

– Я личное не люблю рассказывать, да и он не любит о себе говорить. Поэтому не особо хотелось бы, – сказала Павлюченкова в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
вчера, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
вчера, 09:39
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
вчера, 07:30
Рекомендуем
Главные новости
Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
сегодня, 20:41
Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал
сегодня, 20:27
Шарапова приехала в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:06Фото
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Носковой, Рыбакина – со Свитолиной
сегодня, 19:45
Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»
сегодня, 19:28
Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
сегодня, 18:56
Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой
сегодня, 18:21
Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
сегодня, 17:39
Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
сегодня, 16:48
Сегодня день рождения Коко Гауфф
сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
