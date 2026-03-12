Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям

Джокович впервые за 51 матч упустил победу после выигранного первого сета.

Новак Джокович в матче с Джеком Дрэйпером в Индиан-Уэллс впервые с апреля 2023 года проиграл встречу в трехсетовом формате после выигранного первого сета.

До этого у серба была серия из 51 победы подряд в таких матчах. Последним, кому удавалось отыграться против него после проигранной первой партии, был Лоренцо Музетти – в Монте-Карло в 2023 году.

После поражения в Калифорнии Джокович написал в соцсетях: «Тяжелый вечер в пустыне. Респект Джеку, ты это заслужил. Рад видеть тебя снова на корте в отличной форме. Продолжай в том же духе 🙌.

И всем, кто поддерживал меня здесь на этой неделе, спасибо за энергию. Нет места лучше, чем теннисный рай. Скоро увидимся».