Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
Новак Джокович в матче с Джеком Дрэйпером в Индиан-Уэллс впервые с апреля 2023 года проиграл встречу в трехсетовом формате после выигранного первого сета.
До этого у серба была серия из 51 победы подряд в таких матчах. Последним, кому удавалось отыграться против него после проигранной первой партии, был Лоренцо Музетти – в Монте-Карло в 2023 году.
После поражения в Калифорнии Джокович написал в соцсетях: «Тяжелый вечер в пустыне. Респект Джеку, ты это заслужил. Рад видеть тебя снова на корте в отличной форме. Продолжай в том же духе 🙌.
И всем, кто поддерживал меня здесь на этой неделе, спасибо за энергию. Нет места лучше, чем теннисный рай. Скоро увидимся».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Все-таки удар по здоровью был ему нанесен ощутимый, и старик начал сдавать обороты. Но это решение не помешало ему бродить по тайге(туру*) и дальше… Она для него дом родной, кто бы там что ни говорил.(с))
