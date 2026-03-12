Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»

Новак Джокович высказался о поражении от Джека Дрэйпера в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 4:6, 6:7(5).

– Как вам кажется, что в итоге стало решающим?

– Одно очко. Да, одно очко.

– Можете описать тот невероятный розыгрыш?

– Да, но после него я все равно отдал брейк. Конечно, было здорово выиграть тот розыгрыш, но потом у меня как будто совсем закончились силы. Только ближе к концу третьего сета я снова начал чувствовать себя немного лучше.

Он провел не самый чистый гейм при счете 5:4, когда подавал на матч, и тогда публика начала поддерживать меня, я почувствовал эту энергию. Подумал: может быть, все-таки получится переломить игру.

Все было очень близко, очень близко. Просто я допустил несколько неудачных ошибок. На тай-брейке я вел 4:3, потом было 5:5... Это теннис.

– Вы в итоге выиграли на одно очко больше. Как вам уровень игры Джека, учитывая, что он только возвращается после травмы?

– Не думаю, что его уровень сильно отличается от того, что он показывал до травмы. Он вообще играет на очень высоком уровне. Я немного следил за ним, видел хайлайты его матчей в Дубае.

Здесь он защищает титул, ему очень подходят эти условия, и это было видно. Он играет очень хорошо, уверен в себе – впрочем, он всегда уверенно выглядит – и физически отлично готов. В целом он просто отличный игрок и хороший парень. Желаю ему удачи в оставшейся части турнира.

– Как в целом оцениваете для себя этот турнир?

– Сейчас, конечно, горькие эмоции – [тяжело] проигрывать такой матч. Но горжусь собой за то, что боролся и оставил все силы на корте.

Наверное, именно это я и могу считать главным положительным моментом – что не сдался и продолжал бороться. Я проиграл отличному теннисисту, и матч на протяжении всех двух с половиной часов был очень равным.

Но, конечно, сразу после матча я немного разочарован. Это нормально. Хотелось сыграть лучше, но борьба получилась хорошая, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Пока это, ИМХО, лучший матч сезона-2026 среди мужчин в трёхсетовом формате.
Пока это, ИМХО, лучший матч сезона-2026 среди мужчин в трёхсетовом формате.
Алькарас-Хачанов может поспорить. Но это субъективно, конечно.
Как всегда, максимально достойно!
Спасибо за турнир, Старина!

Послевкусие один в один, ехал на работу и прокручивал в голове две ошибки на тае: укороченный в сетку и розыгрыш на 5-5 ((
Как всегда, максимально достойно! Спасибо за турнир, Старина! Послевкусие один в один, ехал на работу и прокручивал в голове две ошибки на тае: укороченный в сетку и розыгрыш на 5-5 ((
При счёте 6:5 30-30 тоже. Красиво подпрыгнул для атакующего удара слева - и со всей силы влупил в аут... А попади - был бы матчбол...
При счёте 6:5 30-30 тоже. Красиво подпрыгнул для атакующего удара слева - и со всей силы влупил в аут... А попади - был бы матчбол...
Да. В этом гейме еще и свеча ненужная по ауту вроде была.
Я как увидел, что по пути к титулу помимо Синкарасов до этого маячит связка Дрейпер (чемпион прошлого турнира и тот, кому прочат реальную конкуренцию Синкарасу, в отличие от Руне и Фонсеки) и набравший ход Медведев, подумал, может нафиг убиваться сейчас, ведь даже если пройдёшь эту парочку, оставишь немерянно сил, что в почти в 39 лет критично. Уже нужно смотреть, рабочая сетка или нет, ведь недооценённые на текущий момент по рейтингу такие игроки могут, наоборот, попасться на ранних этапах Синкарасям и попить у них крови. Посмотрим на сетку Майами
очко уже не железное
Дрэйпер вышел на Медведева в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
вчера, 04:16
Дрэйпер о Джоковиче: «Для меня он величайший теннисист всех времен»
23 февраля, 09:40
