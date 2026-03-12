Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(5).

Американка теперь уступает в личке 1:4.

«Пришлось переломить ситуацию (улыбается). Сегодня никто не обыграет меня пять раз подряд. Она всегда была для меня очень неудобной соперницей, но мне кажется, с нашей последней встречи я стала другим игроком», – сказала пятая ракетка мира в интервью на корте.

На пресс-конференции Пегула добавила: «Думаю, сейчас я гораздо более сильный игрок. Я кое-что изменила в тактике. Сейчас я намного лучше подаю, и это помогает не чувствовать такого давления на подаче, потому что она очень хорошо принимает.

Не хочу полностью раскрывать тактические моменты, но определенно есть вещи, в которых я стала лучше. Теперь я могу быстрее адаптироваться по ходу розыгрыша и чуть яснее мыслить на корте».

Фраза Пегулы – отсылка к словам Витаса Герулайтиса в 1980-м о прерванной серии поражений от Джимми Коннорса : «И пусть это будет уроком для всех вас. Никто не обыграет Витаса Герулайтиса 17 раз подряд».