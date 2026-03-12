3

Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(5).

Американка теперь уступает в личке 1:4. 

«Пришлось переломить ситуацию (улыбается). Сегодня никто не обыграет меня пять раз подряд. Она всегда была для меня очень неудобной соперницей, но мне кажется, с нашей последней встречи я стала другим игроком», – сказала пятая ракетка мира в интервью на корте.

На пресс-конференции Пегула добавила: «Думаю, сейчас я гораздо более сильный игрок. Я кое-что изменила в тактике. Сейчас я намного лучше подаю, и это помогает не чувствовать такого давления на подаче, потому что она очень хорошо принимает.

Не хочу полностью раскрывать тактические моменты, но определенно есть вещи, в которых я стала лучше. Теперь я могу быстрее адаптироваться по ходу розыгрыша и чуть яснее мыслить на корте».

Фраза Пегулы – отсылка к словам Витаса Герулайтиса в 1980-м о прерванной серии поражений от Джимми Коннорса: «И пусть это будет уроком для всех вас. Никто не обыграет Витаса Герулайтиса 17 раз подряд».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
logoБелинда Бенчич
logoДжессика Пегула
logoWTA
Витас Герулайтис
logoBNP Paribas Open
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Витас был шикарен.
Обожаю людей с самоиронией))
Да и сам не против посмеяться над собой))
Шансы против Рыбакиной точно есть
А я-то подумал шпилька в адрес Игуси))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Пегула выиграла сет у Бенчич впервые за 5 встреч
11 марта, 20:53
