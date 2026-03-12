  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»

– Как вы относитесь к тому, что спектр допустимых тем для обсуждения стал шире – и ментальные проблемы, и месячные?

– Да мне в принципе все равно. Если людям хочется рассказать про свои проблемы – вперед.

Я личное всегда придерживаю для себя, не буду делиться сокровенными вещами. Я считаю, что не надо всем все рассказывать, все постить, выставлять в сторис. Должны быть какие-то личные границы.

Я придерживаюсь такого правила, а если остальным нравится по-другому – без проблем.

– Вы могли бы как Анисимова после Australian Open написать: я так себя вела на корте, потому что не справилась с ПМС?

– Да могла бы без проблем. Вы же видите, я сейчас достаточно открыто и спокойно про все говорю, про лишний вес.

Все знают, что у женщин есть месячные, ПМС. Но в принципе необязательно говорить, сколько раз ты в туалет сходила. Уж прям все совсем рассказывать. Но, опять же, если ей так легче было…

Тут еще есть разница. Одно дело, когда ты говоришь реально о наболевшем или хочешь кому-то помочь. Когда в этом есть какая-то суть. Другая история, когда ты просто хочешь для пиара что-то сказать.

К сожалению, в последнее время у нас мир зависим от соцсетей и многие, как мне кажется, говорят и делают что-то, чтобы сделать себе просмотры и так далее. Вот это, конечно, более печальная история.

– Раз поднялась эта тема. Осознаю, что мне этого никогда не понять и не пережить, но каково играть на топ-уровне профессионального тенниса в месячные?

– Конечно, это неприятная история. У некоторых помимо самого дискомфорта это все сопровождается адскими болями в животе, ломотой, головной болью. Опять же, ПМС и гормональные изменения настроения – хочется плакать или наоборот орать на всех. А тебе еще надо идти и играть матч.

Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться.

Сейчас и члены команды стали внимательнее к этому относиться. По юности я где-то и стеснялась тренеру сказать, а сейчас мы открыто обсуждаем с командой, по-другому составляем график тренировок, рацион – какие продукты лучше есть или не есть. Такие моменты, – сказала Павлюченкова в интервью Спортсу’’.

«У меня нет осиной талии – что мне теперь, ребра себе сломать?» Большое интервью Анастасии Павлюченковой

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoАнастасия Павлюченкова
logoWTA
logoЗдоровье
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
И до сих пор нет никаких таблеток от этого? Или это будет считаться допингом?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
вчера, 09:39
Анастасия Павлюченкова: «Никогда не скажу, что 20 лет назад тур был лучше, а сейчас хуже. Абсолютно нет. Уровень очень высокий»
вчера, 07:21
Павлюченкова о Серене: «С ней уже у сетки во время жеребьевки я стояла и думала: от меня сейчас останется мокрое пятно»
вчера, 07:11
Рекомендуем
Главные новости
Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
53 минуты назад
Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал
сегодня, 20:27
Шарапова приехала в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:06Фото
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Носковой, Рыбакина – со Свитолиной
сегодня, 19:45
Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»
сегодня, 19:28
Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
сегодня, 18:56
Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой
сегодня, 18:21
Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
сегодня, 17:39
Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
сегодня, 16:48
Сегодня день рождения Коко Гауфф
сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем