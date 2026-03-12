  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
2

Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»

Алекс Микельсен прокомментировал поражение от Даниила Медведева в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 2:6, 4:6.

– Медведев был и остается неудобным для вас соперником. Сегодня ощущалось как-то иначе?

– Нет. Он всегда играет примерно так же – во всех трех матчах, что мы провели. Я не считаю прошлогодний матч здесь, потому что тогда снялся из-за болезни. А в трех полноценных матчах против него у меня было одно и то же ощущение.

Мне кажется, сейчас он играет даже агрессивнее, и этого я сегодня не ожидал. Он просто здорово бил по мячу. У меня почти не было ответов на его игру. Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть.

– Вы играли здесь против очень сильных соперников – он бывшая первая ракетка мира, чемпион «Большого шлема». Помогают ли такие матчи понять, что нужно сделать, чтобы сделать следующий шаг?

– Конечно. Такие матчи – отличный опыт. Думаю, все игроки, которым я проиграл в этом году, – очень сильные теннисисты. Каждый такой матч – это хороший для меня урок, и в будущем это только поможет мне стать лучше.

– Во втором сете было несколько очень близких розыгрышей. Вы отыграли сетбол. Было ощущение, что если выдержать один из таких моментов, вы снова будете в игре?

– Да, в этом весь теннис. Я был в одном очке от того, чтобы сделать счет 5:5. На одном брейк-пойнте я выдал отличный розыгрыш, а на другом он подал эйс.

Я был всего в одном очке от того, чтобы сравнять счет – и тогда, возможно, все пошло бы иначе. А может и нет, кто знает. Но таков теннис.

У меня были похожие моменты и в матчах с Эмбером и Фрицем – думаешь: вот здесь мог взять очко, и здесь тоже. Но так это и работает, – сказал Микельсен на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoATP
logoАлекс Микельсен
logoBNP Paribas Open
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
