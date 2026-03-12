Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»

Медведев: когда я уверен в себе, то играю в агрессивный теннис.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом Микельсеном в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:4.

– В целом я показал очень хороший уровень. Я сильно давил на его подачу, и даже во втором сете, который получился более напряженным, у меня было два гейма с брейк-пойнтами, когда я мог повести с двумя брейками. Помню, на одном из них он потрясающе пробил с лета.

Я мог выигрывать немного увереннее, но в конце все равно стало напряженно. Но я доволен тем, как сыграл, как подавал – в целом всем. С нетерпением жду следующих матчей.

– Он, казалось, был очень раздражен вашим стилем игры. Вы чувствовали это на корте? И почему, на ваш взгляд, ему так сложно играть с вами?

– Думаю, дело не только в стиле. Просто так совпало, что все три раза, когда мы играли друг с другом, я был в отличной форме. В Галле я тогда дошел до финала и играл очень хорошо, в Брисбене выиграл титул, и здесь тоже. Сейчас на этом турнире я показываю отличный теннис.

Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть. Я могу хорошо подавать, могу пробивать виннерсы, но при этом, когда требуется, могу и отлично защищаться. У меня довольно универсальная игра, которая мне самому нравится и с которой порой непросто справиться.

Думаю, примерно это и произошло сегодня.

– Вам показалось, что вы играли агрессивнее? Алекс говорил, что вы действовали более активно и, возможно, стояли чуть ближе к корту.

– Когда я уверен в себе, то играю в агрессивный теннис. Если посмотреть, например, матчи на «Шлемах», когда я доходил до финалов, – скажем, против Рублева или Феликса [Оже-Альяссима]. Это игроки, которые сами играют очень агрессивно, но я делал даже больше виннерсов, чем они. Потому что я хорошо защищался и старался снижать их количество ударов навылет, а когда появлялась возможность – шел вперед и атаковал.

Конечно, когда я играю чуть хуже, тогда перехожу на более оборонительный теннис. Но это не выбор, а скорее следствие: когда игра не идет, немного падает сила ударов, процент первой подачи и так далее.

А когда я бью по мячу так, как сейчас, могу играть агрессивно, оказывать большое давление на соперников и при этом сохранять надежность в обороне. Именно поэтому против меня сложно играть, – сказал Медведев на пресс-конференции.

