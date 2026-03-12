  • Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»

Анастасия Павлюченкова оценила изменения, которые произошли в теннисе за последние годы.

– Часто слышу мнение, что раньше теннис был умнее, а сейчас стал мощнее. Согласны?

– Каверзный вопрос. Если я скажу, что согласна, меня все обосрут: «Павлюченкова сказала, что сейчас все тупо играют».

То, что стал мощнее – подтверждаю. В 2009-м меня тренировал Патрик Муратоглу, и он мне навязал бьющий, атакующий теннис. Мы усердно его тренировали, и у меня получалось много кого забивать. А сейчас девушки подают по 190 км/ч – многие подают, как мужчины. Все очень физически сильные и высокие.

А сказать, что был умнее… Возможно, он был умнее, потому что скорости ниже. Меня дико бесят некоторые комментарии по моим матчам. Ты смотришь по телевизору или даже с трибуны сбоку, где за вышкой ни хрена не видно. А потом рассказываешь: вот здесь надо было вкрутить косым, потом укоротить. Хорошо, вот прилетает подача 190 км/ч, а потом тебе в другой угол такой же мяч летит – пожалуйста, укорачивайте с него, вперед.

Так что сейчас, да, приходится со всей дури херачить.

– Скорость – результат того, что все просто стали сильнее? Или ракеточные технологии поменялись, струны, мячи?

– Все вместе. 100% повлияли ракетки и струны.

Сейчас балансируют ракетки так, чтобы помочь со скоростью удара. Я и струны поменяла. Стараюсь работать над деталями.

И, опять же, молодые все очень высокие. Раньше только Маша Шарапова и Иванович были прямо высокие, а остальные – среднего роста. Сейчас все девочки высокие и мощные. И почти все топы ездят с тренерами по ОФП. Финансовые возможности стали больше, есть возможность возить полноценную команду. А раньше это позволить себе могли единицы.

– Объясните про балансирование ракетки.

– Есть такие специальные металлические наклейки весом несколько граммов. И есть специалисты, которые измеряют ракетку, взвешивают. И потом добавляют вес в разные места. 

Если ты добавляешь вес в голову, то удар будет сильнее, мяч будет лететь чуть дальше. Если добавляешь грузик в ручку, то будет больше контроля. И так вы вместе со специалистом находите нужный вам баланс. Мы прямо стояли на корте и пробовали, – сказала Павлюченкова в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
