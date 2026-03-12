Анастасия Павлюченкова: «Никогда не скажу, что 20 лет назад тур был лучше, а сейчас хуже. Абсолютно нет. Уровень очень высокий»

Анастасия Павлюченкова сравнила уровень женского тенниса сейчас и 20 лет назад. 

– Ностальгия по туру, который был, не знаю, лет 10 назад, никогда не возникает?

– Не могу сказать, что прямо ностальгия. Но, конечно, иногда бывает, что думаю: блин, круто, я даже против Дементьевой играла. Против Гантуховой, Клейстерс, двух сестер Уильямс, Шараповой, Иванович. Это реально крутые игроки. И их было так много и все такие разные и яркие.

Знаю, что Патрик Муратоглу много раз говорил, что сейчас в туре не хватает яркости. Может быть, он где-то и прав.

– Сейчас зато есть Ига Швентек – единственная, кому вы проиграли 0:6, 0:6. В ее игре есть что-то уникальное, чего вы раньше не видели?

– Наверное, ее голова. Даже при счете 6:0, 5:0 для нее розыгрыш так же важен, как при счете 5:4 в третьем сете. Она так же играет, так же кричит, так же сосредоточена.

Мне этого часто не хватало, к сожалению.

– Недавно вы говорили, что 23-летняя теннисистка должна вас обыгрывать 6:1, 6:1 и говорить: «Вешай ракетку и заканчивай играть», – но сейчас все не так. Почему это не так?

– Я даже не помню, в каком контексте я это говорила. Наверное, это было на «Уимблдоне».

Там важно понимать, что я тогда чуть-чуть сыграла в Австралии, а после Абу-Даби мне поставили диагноз – вирус Эпштейна-Барр. Мне пришлось сняться с Дохи, не играть Дубай. Потом я прилетела в Данию к своему врачу, и у меня обнаружили болезнь Лайма.

По сути, с февраля после Австралии я не могла ни тренироваться, ни играть. Мне было реально очень плохо. Никому не пожелаю – самая ужасная болезнь, которую мне пришлось пережить. Постоянно болела голова, не было сил, ко мне цеплялось абсолютно все. После каждого перелета я лежала с температурой.

Грунт я еле-еле отыграла. Шесть недель пила антибиотики от болезни Лайма – и при этом пыталась тренироваться и играть. Тогда я потянула заднюю мышцу бедра. Прилетела в Мадрид, и мне доктор сказал, что с такой ногой на таком уровне лучше вообще не играть. Но я, естественно, вперед – я же могу.

Потом на траве у меня герпес был на всю губу. Но я выигрывала матчи, а на следующий день лежала в номере и просто болела.

Наверное, поэтому я так и сказала. Я не тренируюсь, абсолютно не в форме, болею, у меня герпесы – а я при этом обыграла молодых девчонок и вышла в четвертьфинал.

– У меня скорее вопрос – почему они не могут вас отправить на пенсию?

– Они могут. Могут и отправляют. Не то что я не проиграла ни матча за два года (смеется).

– То, что спустя почти 20 лет у вас еще получается конкурировать в туре, вы воспринимаете как то, что вы крутая, или как то, что молодые не тянут?

– Конечно, я считаю, что я крутая. Мне 34 года, мне тяжело, я выжимаю из себя все. И еще пытаюсь вернуться.

Эта болезнь Лайма меня полностью выбила из колеи, я не могла тренироваться. И на таком уровне играть без тренировок, на одном классе, конечно, смешно.

Так что, конечно, я крутая, у меня характер.

При этом я всегда с уважением относилась ко всем игрокам. Никогда не скажу, что 20 лет назад тур был лучше, а сейчас хуже. Абсолютно нет. Уровень очень высокий. Поэтому мне тоже надо пахать, – сказала Павлюченкова в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
