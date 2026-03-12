Носкова вытеснит Андрееву из топ-10, если возьмет титул в Индиан-Уэллс
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева может выпасть из топ-10 по итогам турнира в Индиан-Уэллс.
Россиянка не смогла защитить титул в Калифорнии и в живом рейтинге идет десятой. Ее может обойти Линда Носкова, если возьмет титул.
В четвертьфинале чешка сыграет с квалифаером Талией Гибсон.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
2 комментария
В любом случае выпадет из топ-10
Это вряд ли, небольшую отсрочку Мира получит.
