Бублик о поражении Хиджикаты в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Я же говорил вам, что будет»
Бублик о поражении Хиджикаты: я же говорил вам, что будет – чекайте счет.
Александр Бублик отреагировал на поражение Ринки Хиджикаты от Кэмерона Норри в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (4:6, 2:6).
Бублик, проигравший австралийцу в третьем круге, по ходу матча с ним иронизировал по поводу его игры: «Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####, ####### [обалдеешь], ####### [обалдеешь] просто».
«Я же говорил вам, что будет – чекайте счет», – написал Бублик в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
выходить против более слабых соперников, большую часть матча кидать понты и удивляться почему соперник отказывается сдаваться.
действительно
из раза в раз он не может настроиться на слабого соперника и каждый раз успокаивает себя тем, что это соперник выдает матч жизни
Конечно, это абсолютно любому спортсмену дико как обидно и раздражительно. Просто большинство держат эмоции при себе - но не Бублик)