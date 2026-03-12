  • Бублик о поражении Хиджикаты в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Я же говорил вам, что будет»
Александр Бублик отреагировал на поражение Ринки Хиджикаты от Кэмерона Норри в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (4:6, 2:6).

Бублик, проигравший австралийцу в третьем круге, по ходу матча с ним иронизировал по поводу его игры: «Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####, ####### [обалдеешь], ####### [обалдеешь] просто».

«Я же говорил вам, что будет – чекайте счет», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
я тоже могу сказать что будет в следующем матче Бублика: если попадется сильный соперник, то будет ныть почему именно мне он достался, как же не везёт с сеткой, если попадется игрок послабее, то будет ныть почему он играет как Федерер именно против меня. Саша уже скучен и предсказуем
Ответ Nottingham Forest
Да, сейчас и вправду читаются такие сценарии его поведения. Ну ещё по пути парников обидит, скажет, что они не теннисисты)
Слова обиженного мальчика😁. Мужчина вышел бы и сам это сделал, а ты продул этому человеку и не можешь с этим смирится, только ракетки и умеешь ломать!
а что его удивляет? Норри просто в теннис играл на три головы лучше чем Бублик
выходить против более слабых соперников, большую часть матча кидать понты и удивляться почему соперник отказывается сдаваться.
действительно
из раза в раз он не может настроиться на слабого соперника и каждый раз успокаивает себя тем, что это соперник выдает матч жизни
Я воспользовался советом Бублика
Мне кажется, у Бублика это уже какие-то комплексы. Раньше он частенько сливал всяким днорям потихоньку, и не выпендривался. Но сейчас же, когда он достаточно высоко находится, ему уже стыдно проигрывать матчи соперникам, которые гораздо ниже в рейтинге. Поэтому Сашечка и пытается оправдать себя и каждый раз жалуется на то, что соперник проводит свой лучший матч в жизни, что в соперника вселился Федерер, Надаль и Джоковичу. И у него, Сашулика, не было шансов обыграть, он не виноват
Дрейпер так же выдал матч жизни сегодня
Ответ Nbw77785
прайм Дрейпер 2-0 бы закрыл, какой матч жизни, это игрок с потенциалом топ-3
Ну реплики Сани по ходу этого матча, как мне показалось, сродни притензиям Агасси после проигрыша Сафину не помню когда, суть которых примерно в следующем: как можно было за весь пятисетовый матч не сделать ему на подаче ни одной двойной ошибки? Возможно, мы не всё видим и знаем.
Бублик Vidal Sasoon
Ответ Skip
Вошь and go
Я прекрасно понимаю ситуацию, когда ты рассматриваешь матч с ноунеймом как проходной, держа в уме уже следующий матч с серьёзным соперником. А ноунейм вдруг начинает биться с тобой насмерть, и ты понимаешь, что чем больше сил на него потратишь, тем меньше шансов на победу в следующем круге. Начинает копиться раздражение внутри. В итоге ты и вовсе проигрываешь, а этот пресловутый ноунейм в следующем матче сливается без борьбы, а то и вовсе снимается.
Конечно, это абсолютно любому спортсмену дико как обидно и раздражительно. Просто большинство держат эмоции при себе - но не Бублик)
