Бублик о поражении Хиджикаты в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Я же говорил вам, что будет»

Бублик о поражении Хиджикаты: я же говорил вам, что будет – чекайте счет.

Александр Бублик отреагировал на поражение Ринки Хиджикаты от Кэмерона Норри в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (4:6, 2:6).

Бублик, проигравший австралийцу в третьем круге, по ходу матча с ним иронизировал по поводу его игры: «Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####, ####### [обалдеешь], ####### [обалдеешь] просто».

«Я же говорил вам, что будет – чекайте счет», – написал Бублик в своем телеграм-канале.