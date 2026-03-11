Пегула выиграла сет у Бенчич впервые за 5 встреч

Пятая ракетка мира Джессика Пегула смогла взять сет у Белинды Бенчич впервые за пять личных встреч. Первый сет четвертого круга тысячника в Индиан-Уэллс завершился со счетом 6:3 в ее пользу.

Ранее Пегула и Бенчич играли друг с другом на всех покрытиях. Швейцарка победила в 2015-м в Хертогенбоше, на Олимпиаде в Токио в 2021-м, на US Open-2021 и в Чарлстоне в 2023-м.