Пегула выиграла сет у Бенчич впервые за 5 встреч
Пятая ракетка мира Джессика Пегула смогла взять сет у Белинды Бенчич впервые за пять личных встреч. Первый сет четвертого круга тысячника в Индиан-Уэллс завершился со счетом 6:3 в ее пользу.
Ранее Пегула и Бенчич играли друг с другом на всех покрытиях. Швейцарка победила в 2015-м в Хертогенбоше, на Олимпиаде в Токио в 2021-м, на US Open-2021 и в Чарлстоне в 2023-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
