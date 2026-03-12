Медведев четвертый год подряд вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв 44-ю ракетку мира Алекса Микельсена со счетом 6:2, 6:4.

Россиянин продлил до семи матчей серию побед, которая началась на турнире в Дубае. Сейчас он лидирует в сезоне по количеству побед – это 16-я, поражений у него три.

Медведев четвертый год подряд доходит минимум до четвертьфинала этого турнира. В прошлом году он остановился в полуфинале, в 2023-2024-м – в финале.

Вообще для 11-й ракетки мира это 26-й четвертьфинал «Мастерса» в карьере (баланс – 16:9). Медведев дошел до этой стадии на трех последних «Мастерсах».

Дальше он сыграет с победителем встречи между Новаком Джоковичем и Джеком Дрэйпером.