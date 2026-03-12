Медведев четвертый год подряд вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв 44-ю ракетку мира Алекса Микельсена со счетом 6:2, 6:4.
Россиянин продлил до семи матчей серию побед, которая началась на турнире в Дубае. Сейчас он лидирует в сезоне по количеству побед – это 16-я, поражений у него три.
Медведев четвертый год подряд доходит минимум до четвертьфинала этого турнира. В прошлом году он остановился в полуфинале, в 2023-2024-м – в финале.
Вообще для 11-й ракетки мира это 26-й четвертьфинал «Мастерса» в карьере (баланс – 16:9). Медведев дошел до этой стадии на трех последних «Мастерсах».
Дальше он сыграет с победителем встречи между Новаком Джоковичем и Джеком Дрэйпером.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Самое большое число побед для Медведева на Мастерсах.
И с приличным отрывом!
18 побед в Майами, 15 в Цинцинатти...
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3346611.html
2160 очков набрал в ИУ.
Это тоже пока новый рекорд.
2140 в Цинцинатти, 2030 в Канаде, 1940 в Париже и Майами.
Самое забавное, что, как раз, ИУ осьминог пока и не брал))
Медведев - 124 победы
Кафельников - 117
Сафин - 114,
Давыденко - 103
Хачанов - 89
Рублев - 84
Южный - 79
Чесноков - 52.
Можно будет попробовать замахнуться на 150 побед.
А может и на 200, как знать...