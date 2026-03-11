Швентек после победы над Муховой: «Вероятно, она единственная теннисистка, чьи матчи я смотрю»

Швентек: вероятно, Мухова – единственная теннисистка, чьи матчи я смотрю.

Ига Швентек прокомментировала победу над Каролиной Муховой в четвертом круге тысячника в Индиан-Уэллс. Матч завершился со счетом 6:2, 6:0, полька повела 5:1 по личным встречам.

Швентек второй год подряд обыграла чешку на этой стадии этого турнира, оба раза отдав только два гейма.

«Она моя любимая теннисистка в туре, та, за чьей игрой мне нравится смотреть больше всего. Вероятно, она единственная, чьи матчи я вообще смотрю. Может быть, поэтому я считываю ее игру. Мы провели друг с другом уже много матчей, так что знаем друг друга.

Она отличный игрок и отличный человек», – сказала полька в интервью на корте.