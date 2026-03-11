Норри 4-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс
Кэмерон Норри обыграл 117-ю ракетку мира Ринки Хиджикату в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 6:2.
Для 30-летнего британца это пятый четвертьфинал «Мастерса» в карьере, четвертый – именно в Индиан-Уэллс. Норри выиграл этот турнир в 2021-м, а в 2022-м и 2023-м остановился в четвертьфинале.
На следующей неделе британец, который сейчас занимает 29-ю строчку, может вернуться в топ-25 – сейчас он идет 24-м в живом рейтинге.
Дальше Норри встретится с Карлосом Алькарасом или Каспером Руудом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Норри в первом же гейме матча сделал то, чего не смог сделать Бублик за весь матч с Хиджикатой.. а именно сделать брейк😂
Норри в первом же гейме матча сделал то, чего не смог сделать Бублик за весь матч с Хиджикатой.. а именно сделать брейк😂
Супер, не останавливайся
место силы Кэмерона Норри
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем