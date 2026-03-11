Норри 4-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Кэмерон Норри обыграл 117-ю ракетку мира Ринки Хиджикату в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 6:2.

Для 30-летнего британца это пятый четвертьфинал «Мастерса» в карьере, четвертый – именно в Индиан-Уэллс. Норри выиграл этот турнир в 2021-м, а в 2022-м и 2023-м остановился в четвертьфинале.

На следующей неделе британец, который сейчас занимает 29-ю строчку, может вернуться в топ-25 – сейчас он идет 24-м в живом рейтинге.

Дальше Норри встретится с Карлосом Алькарасом или Каспером Руудом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Норри в первом же гейме матча сделал то, чего не смог сделать Бублик за весь матч с Хиджикатой.. а именно сделать брейк😂
Ответ Dr Porto
Супер, не останавливайся
место силы Кэмерона Норри
Рекомендуем
Главные новости
Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
сегодня, 20:41
Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал
сегодня, 20:27
Шарапова приехала в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:06Фото
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Носковой, Рыбакина – со Свитолиной
сегодня, 19:45
Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»
сегодня, 19:28
Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
сегодня, 18:56
Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой
сегодня, 18:21
Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
сегодня, 17:39
Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
сегодня, 16:48
Сегодня день рождения Коко Гауфф
сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем