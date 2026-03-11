Швентек обыграла Мухову в 1/8 финала в Индиан-Уэллс второй год подряд, отдав одинаковое число геймов

Швентек обыграла Мухову в 1/8 финала в Индиан-Уэллс второй год подряд.

Ига Швентек победила 13-ю ракетку мира Каролину Мухову в четвертом круге тысячника в Индиан-Уэллс. Матч продлился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:2, 6:0.

Полька второй год подряд обыгрывает Мухову на этой стадии этого турнира. В прошлом году счет встречи был 6:1, 6:1, она продлилась 57 минут.

Для Швентек это 27-й четвертьфинал тысячника в карьере. Последние два она проиграла.

В Индиан-Уэллс полька доходит минимум до четвертьфинала пятый год подряд, причем на этой стадии у нее нет здесь ни одного поражения. Швентек выиграла этот турнир в 2022-м и 2024-м.

Помимо этого, вторая ракетка мира одержала первую победу в сезоне над соперницей из топ-20. До этого баланс Швентек был 0:3.

Дальше она встретится с Элиной Свитолиной или Катериной Синяковой.