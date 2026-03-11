22

Кафельников о срыве Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс: «Это нельзя никак оправдать»

Кафельников о срыве Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс: это нельзя никак оправдать.

Евгений Кафельников отреагировал на поведение Мирры Андреевой после вылета в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

Напомним, после поражения от Катерины Синяковой 18-летняя россиянка заплакала, кинула ракетку и прокричала в сторону трибун «Пошли вы все ## ###».

«Смотрю на это все негативно. Это нельзя никак оправдать. Потому что так нельзя вести себя на корте – снимает телевидение, видят зрители. Поэтому оправдать такое поведение мне нечем», – цитирует экс-первую ракетку мира «Спорт-Экспресс».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спорт-Экспресс
Мирру люблю, как её болельщик, но с Кафельниковым полностью согласен! Имидж и человеческий облик нужно сохранять в любой ситуации, а в случае поражений особенно! Спортсмены высшего уровня рассматриваются под лупой и через призму их поведения и если тебе важно сохранить уважение других и самой к себе, то подобное поведение Андреевой и вообще нецензурную брань на корте, нужно забыть раз и навсегда, как плохой сон!
Мирру люблю, как её болельщик, но с Кафельниковым полностью согласен! Имидж и человеческий облик нужно сохранять в любой ситуации, а в случае поражений особенно! Спортсмены высшего уровня рассматриваются под лупой и через призму их поведения и если тебе важно сохранить уважение других и самой к себе, то подобное поведение Андреевой и вообще нецензурную брань на корте, нужно забыть раз и навсегда, как плохой сон!
"Имидж и человеческий облик" - для большинства людей это одно и тоже. Если у вас имидж не совпадает с обликом - это лицемерие, в первую очередь по отношению к себе
Мирру люблю, как её болельщик, но с Кафельниковым полностью согласен! Имидж и человеческий облик нужно сохранять в любой ситуации, а в случае поражений особенно! Спортсмены высшего уровня рассматриваются под лупой и через призму их поведения и если тебе важно сохранить уважение других и самой к себе, то подобное поведение Андреевой и вообще нецензурную брань на корте, нужно забыть раз и навсегда, как плохой сон!
вы молоды и не застали Кафельникова-игрока. Весьма эмоциональной был личностью. Мужчиной. Я не оправдываю Андрееву, но не Евгению ее судить
Если бы все было хорошо, Андреева бы по другому реагировала на происходящее. Значит что -то происходит и происходит не очень полезное в команде первой ракетки России на данный момент. Нужно пока не поздно менять тренера, всё-таки Мартинес больше подружка, чем тренер. Даже если не будет хороших результатов сразу нужно менять тренера. Мирра не Елена Рыбакина и даже не ее сестра Эрика по характеру, совсем другой человек. К тому же проблема Андреевой, в том на мой взгляд, что хотя говорят, что "в спорте нет потолка в развитии" , кажется, что Мирра достигла уже его, причем достигла слишком рано. Излишнее внимание СМИ, сравнение с великими, слишком раннее для Андреевой, переоценка собственных возможностей, отсутствие первой подачи, хорошей первой подачи, защитная манера игры даже в матчах с соперниками ниже классом, отсутствие плана В и С на игру, отсутвие хорошего форхенда в арсенале, проблемы в плане психологической и ментальной подготовки - все это то, над чем нужно работать Андреевой и ее надеюсь, новому тренерскому штабу. Пока что она безусловно талант, но "второй Шараповой" или Хингис, да уже нет и скорее всего не будет. Не нужно идеал создавать, нужно просто раскрывать талант. В общем, изменения назрели ещё с осени прошлого года.
Андреева скоро вылетит из топ 10, истеричка и хамка...
Если можно объяснить, то зачем оправдывать?
