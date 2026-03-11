Кафельников о срыве Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс: это нельзя никак оправдать.

Евгений Кафельников отреагировал на поведение Мирры Андреевой после вылета в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

Напомним, после поражения от Катерины Синяковой 18-летняя россиянка заплакала, кинула ракетку и прокричала в сторону трибун «Пошли вы все ## ###».

«Смотрю на это все негативно. Это нельзя никак оправдать. Потому что так нельзя вести себя на корте – снимает телевидение, видят зрители. Поэтому оправдать такое поведение мне нечем», – цитирует экс-первую ракетку мира «Спорт-Экспресс».

