Тьен о том, что его тренер Чанг побеждал в Индиан-Уэллс: «Мне предстоит долгий путь перед тем, как его догнать»

Лернер Тьен рассказал, как его тренер Майкл Чанг поздравил его с выходом в четвертый круг Индиан-Уэллс.

20-летний американец обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 4:6, 6:1, 7:6(4). В третьем сете он ушел с двух матчболов.

– Вы говорили, что у вас все отлично складывается с Майклом Чангом. Что он сказал вам после такой победы?

– Он написал мне и спросил: «Что хочешь из еды?» (смеется).

Нет, он похвалил, сказал, что я отлично сражался. Я видел, что я самый молодой четвертьфиналист [этого турнира] с тех пор, как в четвертьфинал вышел он [в 1992-м]. И еще я увидел, что он выиграл турнир в том году... Мне предстоит долгий путь перед тем, как его догнать. Но, думаю, всегда здорово, когда тебя сравнивают с ним в плане возраста.

Чанг брал титулы в Индиан-Уэллс в 1992-м, 1996-м и 1997-м.

Ему вообще долгий путь предстоит, чтобы его помнили как Майкла! Прошло 20 лет, как он не играет, а я его помню.. как Сампраса, Агасси, Сафина, Куертена
В 90-е разница между покрытиями была очень большая и техника игры очень сильно отличалась. И посмотрите записи как этот малыш тогда играл с лета, сравните с текущими Медведевым, Зверевым и многими другими текущими «универсалами». Хотя мощи и подачи, конечно, ему не хватало сильно
