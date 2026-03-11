Синнер о Фонсеке: «Его и сейчас очень сложно победить, но в будущем это будет сделать еще сложнее»

Синнер: Фонсеку и сейчас очень сложно победить, но в будущем будет еще сложнее.

Янник Синнер поделился мнением о Жоао Фонсеке после того, как обыграл бразильца в четвертом круге в Индиан-Уэллс. Матч завершился со счетом 7:6(6), 7:6(4).

– Многие сравнивают игровой стиль Жоао с вашим стилем. Видите ли вы эти сходства? Кажется ли иногда, что вы играете с одной из версий себя?

– С моей точки зрения, все разные. Конечно, у него есть качества, похожие на мои, которые я развил за последние годы. Но в то же время я вижу и отличия – иногда он что-то делает лучше, иногда я.

Просто я считаю, что все игроки играют по-разному. У него свой подход к этому виду спорта, а у меня свой. Но он в очень хороших руках. У него отличная команда, и он очень трудолюбивый парень. Это был действительно хороший матч.

– Как вы считает, в чем его лучшее качество?

– Он бесстрашен. Он любит бить по мячу. Он очень агрессивен. У него отличная психологическая подготовка и очень позитивный подход к теннису. А это очень важно, особенно для молодых игроков.

Я не очень хорошо знаком с ним вне корта, но он кажется очень скромным парнем и игроком. Его будет очень, очень сложно победить. Его и сейчас очень сложно победить, но в будущем это будет сделать еще сложнее.

Для спорта определенно хорошо, что есть он, есть Лернер [Тьен]. Они очень стабильные, невероятные игроки. Это здорово.

– Насколько высоко он сможет подняться в будущем?

– Я не могу предсказать будущее. Я не знаю. Но я действительно считаю, что игрок очень высокого уровня.

Мы все это видели. Теперь я наконец с ним встретился, и я полон уверенности, что в будущем он добьется больших успехов. Но для этого нужно приложить много усилий, как это сделал я и мы все. Все может поменяться. У него есть все необходимое, чтобы быть невероятным игроком – он уже невероятен, но он может добиться большего. Я желаю ему только наилучшего, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Дальше он встретится с Лернером Тьеном.

