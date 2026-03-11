  • Соболенко о щенке: «У нас был спор с тренером, что если я выиграю US Open, то заведу собаку»
Соболенко рассказала о том, как завела собаку и почему назвала ее Эшем.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своей собаке во время интервью Tennis Channel, на которое пришла вместе с ней.

Напомним, в начале марта у белоруски появился щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Эш.

– Это моя психологическая поддержка (улыбается). Чувствую, что я стала намного более спокойной, уравновешенной, лучше себя контролирую. Каждый раз, когда я начинаю срываться на команду, я глажу Эша и чувствую себя лучше (смеется).

– Будет ли у Эша особая роль на вашей свадьбе? Может быть, у него будет смокинг или он выйдет к алтарю?

– Может быть, может быть. Но сначала нужно будет его надрессировать, потому что пока он еще щенок. Но у нас есть на это пару лет. Но мы точно сделаем так, чтобы Эш был главной звездой свадьбы.

– Ну, не главной звездой. Он не сможет быть главной звездой.

– Да нет, посмотри на него. Он этого заслуживает. Он самая милая собака. Нет, правда, это самая милая собака, которая у меня когда-либо была. Он так любит обниматься, он такой спокойный. Он понимает, когда я играю, и очень тихо себя ведет. Вероятно, он вообще спит. А потом, когда матч заканчивается, наступает время игр. Он переходит в режим игры. Единственный звук, который он издает – это тихо скулит.

– Почему ты выбрала эту породу?

– Не знаю, я всегда хотела такую собаку. В моем детстве у мамы был спаниель, думаю, и я любила эту собаку. Мне кажется, это самая семейная собака. Они очень привязаны к своим хозяевам, очень расслаблены и спокойны, много обнимаются. Посмотрите на него (улыбается).

Мы выбирали между длинношерстной таксой и спаниелем, но я рада, что мы остановились на нем.

– Почему ты решила назвать его Эшем?

– У нас был спор с Антоном (Дубовым, тренером – Спортс’‘), что если я выиграю US Open, то заведу собаку. Нам показалось, что имя должно быть связано с Нью-Йорком. «Эппл» звучало неподходяще, и мы такие: «Артур Эш». Так что вот он, Эш (улыбается).

– Он уже принимает участие в твоих тиктоках.

– Он суперзвезда. Он не знает, насколько ужасна его мама и сколько проблем я ему создаю. Ему приходится работать. Я дрессирую его, чтобы снимать тиктоки (смеется).

По нормальным мерка - перебор. ...И играть с кирпичем на пальце - тоже лоховство чистое
Ответ nick-basil
Для женщины нормально ходить с собачкой под мышкой и булыжником на пальце, надо смотреть с этой точки зрения:) просто представьте себе сколько неудобных вещей делают женщины просто потому что они женщины:)
бедный пуч: ещё не родился, а уже стоял на кону😂
