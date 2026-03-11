  Фис о том, кто бы выиграл стометровку среди игроков: «Мпетши Перрикар. Он самый быстрый парень, которого я когда-либо видел»
Фис о том, кто бы выиграл стометровку среди игроков: «Мпетши Перрикар. Он самый быстрый парень, которого я когда-либо видел»

Фис считает, что Мпетши Перрикар выиграл бы стометровку среди игроков.

Артур Фис во время интервью Tennis Channel порассуждал, кто из теннисистов быстро бегает.

– Многие не осознают, что Фоки [Алехандро-Давидович Фокина] – один из самых быстрых игроков.

– Фоки отлично бегает.

– Мы часто говорим, что ты входишь в число тех, кто бегает быстрее всего, Алькарас, Синнер. Фоки – у него одни из самых быстрых ног в туре.

– Лучшие. Мы сейчас много говорим о том, чтобы устроить забег на 100 метров. Фоки, Джованни [Мпетши Перрикар]...

– Джованни быстро бегает.

– Он безумно быстро бегает. Я бы добавил еще в забег себя, Бена Шелтона... И еще кого-нибудь. Точно Гаэля [Монфиса].

– Даже в 40 он как молния.

– И Карлоса. И посмотрим (улыбается). А, и, конечно, Демона [Алекса де Минаура]. Он тоже быстрый.

– Мы можем это устроить где-нибудь.

– Но Джованни самый быстрый парень, которого я когда-либо видел.

Рейлли Опелка считает, что он бегает быстрее всех.

– Что? (смеется) Окей, тогда берем и Рейлли!

– И Томми Пола?

– Он быстрый.

– Он двигается эффективно. Я бы посмотрел, как все эти парни бегут спринт. Кто был бы быстрее всех на 40 метрах, а кто – на 100?

– Думаю, на 40 метрах – я, Карлос или Демон. На 100 метрах... Джованни. Я вам отвечаю, он очень быстрый (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
2 комментария
Внезапно :)))
