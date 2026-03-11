Зверев о перспективах Фиса: «В Индиан-Уэллс он проиграет в четверг»
Александр Зверев прокомментировал предстоящий матч с Артуром Фисом. Они сыграют за выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
– Следующим вашим соперником будет Артур. Что вы думаете о нем как о теннисисте?
– Он отличный игрок, очень молодой и очень талантливый. В начале прошлого года он показал, на что способен, когда здоров. Я буду готовиться к тяжелому матчу.
Но, думаю, если я буду играть так, как играл, и мой теннис будет на высоте, то я должен верить в себя и свои силы.
– Как вы считаете, как далеко он может забраться?
– Здесь? Нет, нет. Он проиграет в четверг (улыбается).
– Нет, нет, не здесь, конечно. В целом.
– Я всегда был его болельщиком. И всегда считал, что у него есть весь необходимый талант, весь потенциал. Я думаю, что если он будет достаточно дисциплинирован, то сможет пройти довольно далеко и составить конкуренцию самым сильным игрокам, – сказал немец на пресс-конференции.