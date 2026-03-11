Зверев о перспективах Фиса: «В Индиан-Уэллс он проиграет в четверг»

Александр Зверев прокомментировал предстоящий матч с Артуром Фисом. Они сыграют за выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Следующим вашим соперником будет Артур. Что вы думаете о нем как о теннисисте?

– Он отличный игрок, очень молодой и очень талантливый. В начале прошлого года он показал, на что способен, когда здоров. Я буду готовиться к тяжелому матчу.

Но, думаю, если я буду играть так, как играл, и мой теннис будет на высоте, то я должен верить в себя и свои силы.

– Как вы считаете, как далеко он может забраться?

– Здесь? Нет, нет. Он проиграет в четверг (улыбается).

– Нет, нет, не здесь, конечно. В целом.

– Я всегда был его болельщиком. И всегда считал, что у него есть весь необходимый талант, весь потенциал. Я думаю, что если он будет достаточно дисциплинирован, то сможет пройти довольно далеко и составить конкуренцию самым сильным игрокам, – сказал немец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Сашка-цыган опять гадает по руке, видно знает что-то)))
по царски мог бы намекнуть, что "победит сильнейший"...ан нет...
Зверев про себя написал, Он проиграет🤣😂🥲
Лучше бы спросили,2-0,или 2-1 он проиграет.😁
Филс ,реально красиво играет и подачи и в розыгрышах силен ,очень мобилен.
