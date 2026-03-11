  Соболенко о гендерном равенстве в теннисе: «Мы на верном пути. К нам относятся одинаково, нам одинаково платят»
Соболенко о гендерном равенстве в теннисе: «Мы на верном пути. К нам относятся одинаково, нам одинаково платят»

– Вы первая ракетка мира – как вы оцениваете текущее состояние спорта с точки зрения гендерного равенства, равных призовых и подобных вещей?

– Мне кажется, мы на верном пути. К нам относятся одинаково, нам одинаково платят. В целом я считаю, что женский спорт стал развиваться более активно.

– Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить, сделать по-другому?

– Я довольна большинством вещей – даже если говорить о расписании, призовых и всего такого.

Я бы, наверное, немного лучше продвигала наш вид спорта. Мне нравится то, как работает маркетинг ATP и как это делают они. Это та область, в которой мы можем улучшиться, чтобы привлечь больше внимания и зрителей к женскому теннису.

– Вы сказали, что в целом довольны расписанием. Джессика Пегула возглавляет новый совет по архитектуре, который занимается рассмотрением расписания. Есть ли что-то, что вы бы изменили как теннисистка, которая довольно тщательно подбирает турниры? Например, вы пропустили несколько тысячников.

– Расписание? Ну, это сложный вопрос. Лично я бы не проводила никаких турниров в феврале после Australian Open, но, как вы знаете, составление расписания – это очень сложная задача.

Я бы отменила правило об обязательном участии в турнирах: если ты проходишь далеко по сетке на одном турнире, то для здоровья нехорошо потом играть еще один, потому что это обязательно. Я бы просто отменила это условие и позволила игрокам самим выбирать, где они хотят выступать. Потому что если ты далеко прошел по сетке на Australian Open, то слишком рано играть на Ближнем Востоке.

Так что эта ситуация с обязательными турнирами – это слишком, мы должны снизить их число. Это слишком много, – сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал тысячника в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Пять сетов для вас нет,а то завыли бы про равные гонорары.
Какой же бред...
Слишком много платят чтобы слишком много играть..
Мы на верном пути: нам так же платят и не требуют так же играть.
Видно она хочет играть с мужчинами
еле ходящий по корту Кирьос, весь матч хихикая побеждает главного доминатора женского тура
" ну... нам одинаково платят"
незаслуженно одинаково платят
равенство должно определятся качеством, а про какое качество речь если тебя больной хромой Кирьос уничтожает?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Ничего подобного.
Платить должны по интересу зрителей. Женщины, видимо, мало интересуются спортом и потому своих не смотрят, а мужчины смотрят в основном мужчин.
Хотя теннис мне нравится больше женский - в нем больше разнообразия и драмы, не так сильно влияют подачи.
Например Кейтлин Кларк в баскете - она сильно увеличила все просмотры, но никто ж не будет требовать от нее играть наравне с мужчинами.
И, видимо, нет в теннисе Эйлин Гу, а то бы Китай сильно поднял все просмотры и спонсорство WTA
Если долго и много говорить об этом, правдой это не станет. Относятся и платят одинаково, но это на публику. Мужской теннис сильнее и интереснее, особенно на ТБШ
